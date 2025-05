A partir de hoy, Meta usa tus datos para entrenar su IA: sigue esta guía para evitarlo

Si eres usuario de Facebook, Instagram o WhatsApp, en los últimos días habrás recibido un mensaje en tu correo electrónico. En él, Meta te informa que, por primera vez en la Unión Europea, utilizará el contenido público compartido por sus usuarios mayores de 18 años para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA). Eso es: tu nombre, tus publicaciones, tus comentarios o tus fotos, entre muchos otros datos personales (menos mensajes privados). Todo, a partir de hoy, 27 de mayo del 2025.

Hasta ahora, el gigante de las redes sociales había evitado desplegar esta función en Europa para evitar multas por una posible violación de la privacidad. Sin embargo, la compañía anunció a mediados de abril que explotará ese contenido público después que la Junta Europea de Protección de Datos afirmara que se cumple con las obligaciones legales.

Meta quiere que su IA sea cada vez más precisa y pueda competir con sus rivales. Utilizar toda la información pública compartida por sus millones de usuarios adultos en la UE servirá, dice, para que su asistente comprenda mejor los diversos idiomas del continente, pero también el comportamiento de los usuarios y hasta el uso distintivo del humor y el sarcasmo. Sin datos la IA no existe.

En lugar de preguntar a los usuarios si están o no de acuerdo con la explotación de sus datos, Meta recurre a un método polémico que es interpretar la falta de oposición a su cambio de política como una luz verde. De esta manera, la compañía obliga al usuario a maniobrar para evitarlo, proceso con el que se asegura los datos de aquellos menos interesados y de aquellos a los que les da pereza. Si no te has negado de forma explícita, Meta usará tu información a partir del 27 de mayo.

Cómo oponerte

Aun así, los usuarios pueden oponerse a una práctica que preocupa a múltiples expertos, pero a la que también recurren otras empresas que comercializan productos de IA como son Google u OpenAI, la creadora de ChatGPT. En el correo electrónico que ha mandado, Meta facilita el acceso a un formulario que permite rechazar el uso de tus datos. Tan solo hace falta clicar el enlace y mandar el mensaje de oposición, un mecanismo rápido y sencillo que la compañía ha habilitado para cumplir con la legislación europea, que así lo exije.

Cuando lo hagas te aparecerá este mensaje: "En adelante, tu solicitud se aplicará al desarrollo y la mejora de la IA en Meta. Te enviaremos un mensaje de correo electrónico con toda la información". En ese segundo correo solo se confirma que la compañía "acepta tu objeción".

Otros métodos

Si no tienes acceso a ese correo no te preocupes. A continuación te explicamos cómo puedes exponer tu negativa a través de Facebook e Instgram:

En Facebook: Accede a tu cuenta y pulsa este enlace. Pulsa Derecho a oponerte o dale a este enlace. Detalla tus motivos (si quieres) y envíalo.

Accede a tu cuenta y pulsa este enlace. Pulsa Derecho a oponerte o dale a este enlace. Detalla tus motivos (si quieres) y envíalo. En Instagram: Entra en Configuración y actividad, pulsa Más información y ayuda y después Información. Una vez ahí, pulsa en Política de privacidad y después dale a Oponerte. Detalla tus motivos (si quieres) y envíalo.

También tenemos para tí una tercera vía. El año pasado, el grupo de abogados expertos en privacidad Citizen8 habilitó un programa que automatiza un correo electrónico a Meta con un texto legal válido para oponerte a ese entrenamiento de la IA con tus datos, una herramienta que crearon para ayudar a los ciudadanos.

IA de derechas

Meta ha dicho recientemente que quiere eliminar el sesgo de sus modelos de IA, un anuncio que parece responder al acercamiento de Mark Zuckerberg con la administración Trump, que está llevando su guerra contra lo "woke" al terreno tecnológico. "Es bien sabido que todos los principales LLM han tenido problemas de sesgo - en concreto, históricamente se han inclinado a la izquierda cuando se trata de temas políticos y sociales debatidos", afirmó la empresa en una nota cuando lanzó el modelo Llama 4. Sin embargo, la IA de Meta es la que está más sesgada hacia la derecha, según una investigación de la Universidad de Washington, la Universidad Carnegie Mellon y la Universidad Xi'an Jiaotong del año 2023.