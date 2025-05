La inteligencia artificial, aliada pero no sustituta: las profesiones reivindican el "factor humano" en la era digital

Representantes de diversos colegios profesionales —desde la ingeniería informática hasta la abogacía, pasando por la empresa— han coincidido en la necesidad de entender la inteligencia artificial como un "asistente y un complemento de nuestras profesiones, pero nunca como la herramienta que toma la última decisión". La IA ha sido la gran protagonista de la segunda edición de 'La Tribuna de las Profesiones', el foro de diálogo organizado por EL PERIÓDICO y la Intercolegial de Colegios Profesionales de Catalunya, que busca visibilizar el papel de los colegios y de los colectivos que representan, promoviendo su voz en los debates públicos.

"Es necesario escuchar a los profesionales para afrontar la complejidad del mundo actual", ha indicado Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, que junto a Jesús Sánchez, presidente de la Asociación Intercolegial y decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, ha dado inicio al evento celebrado en la Casa SEAT. Moderada por Carles Planas Bou, periodista especializado en tecnología y su impacto sociopolítico, la charla no solo abordó el impacto de la IA en las profesiones, sino que ofreció una mirada transversal sobre su influencia en toda la sociedad.

La IA: menos nueva de lo que parece

"Estamos ante la segunda revolución tecnológica moderna, siendo la primera Internet”, ha explicado Àngels Fitó, vicedecana del Colegio de Economistas de Catalunya y rectora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Ha matizado que "los algoritmos predictivos ya existían antes; son los que han calculado las primas de riesgo o los préstamos". Sin embargo, ha subrayado que la IA generativa "da un paso más allá: es rápida, se adapta bien y por eso se ha generalizado con tanta facilidad".

Karina Gibert, decana del Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluya, ha lamentado que, pese a sus capacidades, la sociedad haya atribuido a la IA "funciones enciclopédicas que no le corresponden". "La IA generativa no entiende el contexto, no razona; trabaja a partir de lo que se ha escrito antes, pero no deja de ser un generador de texto", ha advertido.

Alber Sáez, director de EL PERIÓDICO, y Jesús Sánchez, residente de la Asociación Intercolegial y decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. / Colegios Profesionales de Catalunya

Eso sí, Fitó ha sido clara indicando que "esto no para". Para ella, es solo cuestión de tiempo que esta IA generativa evolucione hacia una IA transformativa, "mucho más desarrollada".

El valor del criterio humano

Aunque muchos profesionales ya integran la IA en su actividad, José Alberto Marín, decano del Colegio Notarial de Catalunya y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado, ha mostrado su escepticismo. "Las experiencias que he tenido han sido pésimas. Por eso es tan importante el papel de los colegios profesionales y sus códigos deontológicos, como garantes del factor humano", ha declarado.

Aun así, ha admitido hacer uso de estas herramientas en su día a día, siempre subrayando "la importancia de que el trabajo profesional esté guiado por el criterio humano". Reconociendo su utilidad para determinadas funciones, y consciente de que no afecta igual a todos los sectores económicos, ha reivindicado un ejercicio profesional con valor diferencial, "sin necesidad de

depender de la IA".

Corresponsabilidad social ante un fenómeno global

Todos los ponentes han coincidido en la necesidad de construir un "marco de corresponsabilidad" que garantice que no solo los profesionales, sino toda la ciudadanía, sea el actor que toma la última decisión.

"Estamos hablando de modelos que no son perfectos y que, cuando fallan, pueden afectar a derechos fundamentales", ha señalado Gibert. Por eso, ha insistido en "implicar a toda la sociedad", ya que este fenómeno es transversal. El proceso de formación y concienciación, ha concluido, "debe ser masivo y permanente, y nadie puede quedar al margen".

Las posiciones de los ponentes han confluido a la hora de reivindicar una "responsabilidad colectiva" en aras de encontrar una "relación amable con la IA".