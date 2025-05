Shift Up confirma el desarrollo de Stellar Blade 2 y un misterioso RPG futurista

El desarrollador surcoreano Shift Up ha confirmado oficialmente que se encuentran desarrollando la secuela de ‘Stellar Blade’, su aventura hack and slash para PS5 con próximo destino a PC. La información se corresponde a la última reunión de inversores de la compañía, que detalla una estrategia de crecimiento basado en sus propiedades intelectuales hasta 2027.

Según el calendario, ‘Stellar Blade 2’ es parte importante en los planes de "expansión de plataforma" y "secuela", algo que deja entrever el compromiso de la casa de entretenimiento en continuar expandiendo el universo de la obra publicada en abril de 2024 para PlayStation 5. Los primeros pronósticos señalan que el lanzamiento no se producirá antes de finales de 2027.

Nueva propiedad intelectual

La intención de desarrollar ‘Stellar Blade 2’ se deja por escrito en un documento gráfico incluido en la presentación financiera que Shift Up ha utilizado para organizar sus lanzamientos y estrategias de mercado entre los ejercicios 2024-27. El original ‘Stellar Blade’, aparece como punto de partida, seguido de la versión para PC, asegurada para el 11 de junio de 2025, y luego la secuela.

El gráfico también detalla ‘Project Witches’ otro proyecto de la desarrolladora que se define como un “RPG de acción AAA en un entorno urbano futurista”. No suena nada mal. Así mismo, se ha dejado entrever que esta nueva IP comenzará a mostrar sus primeros materiales en el segundo trimestre de 2025, con un lanzamiento inicialmente programado en algún momento de 2027.

Problemas en el lanzamiento para PC

La revelación de los planes de desarrollo de ‘Stellar Blade 2’ coincide con la previa del debut del original en PC. Previsto para junio, la versión incluirá mejoras gráficas como generación multi-frame y nuevo contenido con 25 trajes extra y un nuevo jefe, elementos que también recibirán los jugadores de PS5 mediante una actualización gratuita.

Pero su llegada a ordenador también viene acompañada de polémica, porque el juego no estará disponible en Steam en más de 130 países, incluso sin requerir inicio de sesión a través de PlayStation Network. Como resultado, el juego sufre las mismas restricciones que títulos como ‘Helldivers 2’, ‘Ghost of Tsushima’ y ‘God of War Ragnarök’, entre otros. La situación se deriva de la ausencia de servicio online de Sony en los territorios en los que el título estará bloqueado.

Audiencia reducida

Si bien no parece tener sentido que el bloqueo se produzca incluso en juegos para un solo jugador que no requieren PSN, la compañía japonesa no parece dispuesta a cambiar su política y llegará a PC con una reducción importante en su margen de captar jugadores. La situación se vuelve aún más decepcionante si tenemos en cuenta que esta versión promete ser la definitiva con velocidades de cuadro aún más altas, así como soporte para monitores ultra anchos y diferentes esquemas de control. Shift Up ya anticipa que está trabajando con Sony para resolver el problema, pero todavía no hay garantía de que la situación se normalice para la fecha de lanzamiento.

Los planes conocidos

Todavía no hay detalles sobre ‘Stellar Blade 2’, ni confirmación de plataformas más allá de PS5 y PC. La mención de “expansión de plataforma”, sin embargo, podría generar alguna especulación sobre un posible lanzamiento en Xbox, aunque no se ha confirmado nada de esto oficialmente. Además, nos pone sobre la pista de ese misterioso RPG en un entorno urbano futurista de gran presupuesto. Todo esto y mucho más que todavía está por ver.