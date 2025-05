Cuándo sale iOS 19: la actualización de Apple que pretende acabar con los problemas de batería

Este lunes Apple lanzó iOS 18.5, que corrige algunos errores e incorpora algunas funciones menores. También está trabajando en iOS 18.6, que se lanzará en las próximas semanas y que según Bloomberg News, la principal novedad en pruebas es la compatibilidad con Apple Intelligence en China.

Sin embargo, estas actualizaciones presentan básicamente correcciones y el cambio real llegará con el iOS 19, con el que Apple Inc. planea utilizar tecnología de inteligencia artificial para abordar una fuente frecuente de frustración entre los usuarios: la duración de la batería del iPhone.

IA para una optimización personalizada

Según los expertos, la compañía está preparando un modo de gestión de batería impulsado por IA para iOS 19, una actualización del software del iPhone que se lanzará en septiembre. Esta mejora analizará cómo una persona utiliza su dispositivo y realizará ajustes para conservar energía.

Para desarrollar esta tecnología, la empresa está utilizando datos de batería recopilados de los dispositivos de los usuarios para entender patrones de uso y predecir cuándo reducir el consumo de energía de ciertas aplicaciones o funciones. También habrá un indicador en la pantalla de bloqueo que mostrará cuánto tiempo tomará cargar el dispositivo, según las fuentes.

Esta medida continúa con la estrategia de Apple de integrar la inteligencia artificial en sus funciones principales. La primera versión de Apple Intelligence, lanzada el año pasado, incluyó herramientas para editar texto y mejorar la redacción, así como funciones para resumir notificaciones, generar emojis personalizados, eliminar elementos no deseados de imágenes y crear bocetos.

Retrasos con Apple Intelligence

El impulso detrás de la función de batería es el próximo iPhone 17 ultradelgado, que se ofrecerá como alternativa a los modelos estándar y Pro. Debido a su diseño más delgado, el nuevo iPhone tendrá una batería mucho más pequeña y menos horas de autonomía en comparación con otros modelos.

Al optimizar la duración de la batería mediante IA, Apple busca compensar estas limitaciones físicas. No obstante, esta función estará disponible para todos los iPhones que cuenten con iOS 19.La plataforma Apple Intelligence ha tenido un lanzamiento complicado. Aunque la empresa promocionó ampliamente el software, llegó más tarde de lo esperado y algunas funciones prometidas aún no se han implementado. Una mejora muy anticipada del asistente digital Siri ha sido retrasada indefinidamente, lo que pone de manifiesto las dificultades de Apple para ponerse al día con OpenAI, Alphabet Inc. y otros competidores tecnológicos en el ámbito de la IA.

Actualizaciones más funcionales

La compañía también está preparando una aplicación de Salud rediseñada con un “doctor de IA” con nombre en clave Mulberry, aunque ese lanzamiento no se espera hasta el próximo año. Además, Apple está presionando a sus ingenieros para garantizar que las versiones de este año sean más funcionales y menos propensas a errores. Actualizaciones anteriores fueron criticadas por contener fallos y funciones que no funcionaban correctamente.

Apple pretende finalizar el desarrollo de una primera versión beta de los nuevos sistemas operativos antes de que termine mayo. Luego los presentará a los desarrolladores el 9 de junio, durante su conferencia anual WWDC. Normalmente, la empresa lanza públicamente su nuevo software alrededor de septiembre, cuando también presenta nuevas versiones del iPhone y el Apple Watch.