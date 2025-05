Llega al mercado el Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung ha revelado hoy las especificaciones del Galaxy S25 Edge, un smartphone muy fino que se une a la serie Galaxy S. Destaca por su mejorada resistencia con un cuerpo de titanio de 5,8 mm de grosor e integra la emblemática cámara con Galaxy AI.

“Galaxy S25 Edge es más que un smartphone fino. La ingeniería de vanguardia que ha dado vida a este smartphone ilustra un compromiso con la superación de barreras que ayuda a Galaxy a ofrecer experiencias premium a personas de todo el mundo”, afirma TM Roh, presidente y director en funciones de la división Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “El S25 Edge no solo supone un gran avance en su categoría, sino que también impulsa importantes innovaciones en toda la industria móvil”.

Aspectos del diseño

Con un chasis de 5,8 mm, reinventa casi todos los elementos para ofrecer una experiencia aún compacta y cómoda. Un refinado marco combina forma y funcionalidad en unos escasos 63 gramos.

Los bordes curvados y el marco de titanio ofrecen una óptima protección. La última versión de Corning Gorilla Glass Ceramic 2, ofrece una resiliencia mejorada, se utiliza en la pantalla frontal para proporcionar intensidad y resistencia.

Cámara de 200 MP

La lente gran angular de 200 MP mantiene la icónica experiencia fotográfica de la serie Galaxy S y lleva Nightography a nuevas capacidades. Gracias a su resolución, se obtienen fotos nítidas y claras con un tamaño de píxel grande, capturando imágenes con brillo mejorado en más de un 40% en entornos con poca luz. El sensor ultra gran angular de 12 MP cuenta con autofoco, para realizar fotografías macro nítidas y detalladas.

El dispositivo utiliza ProVisual Engine que se optimizó para el resto de la serie Galaxy S25 con mejoras de nivel profesional, como la garantía de detalles nítidos en la ropa o las plantas y tonos de piel naturales y realistas en los retratos. Las funciones de edición de Galaxy AI, incluidas Borrador de audio y Asistente de dibujo, han sido integradas.

Rendimiento del equipo

En el interior del equipo funciona la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite, el mismo procesador que incorporan todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 a nivel mundial. Personalizado por Qualcomm Technologies, Inc., el chipset potencia las capacidades de procesamiento de IA y ofrece un rendimiento rápido y fiable. También se mantiene fresco durante un uso prolongado gracias a una cámara de vapor reconfigurada.

Cuenta con un procesamiento de imágenes con ProScaler, que ofrece una mejora del 40% en la calidad de escalado de las imágenes en pantalla, al tiempo que incorpora el motor móvil personalizado Digital Natural Image Engine (mDNIe) de Samsung.

Inteligencia aplicada

Ofrece una experiencia de IA móvil natural y contextualizada. Los usuarios disfrutan de funciones multimodales y personalizadas con la tranquilidad de saber que los datos personales están seguros.

Integra agentes de IA que funcionan óptimamente en múltiples aplicaciones, lo que lo convierte en un compañero de IA que ayudan a hacer las cosas con mayor facilidad. Now Brief y Now Bar incluyen integraciones con aplicaciones de terceros para mayor comodidad y recordatorios útiles durante los desplazamientos, las comidas y más.

S25 Edge trae los últimos avances de Gemini, con las nuevas funciones de cámara y pantalla compartida de Gemini Live, los usuarios pueden mostrar a Gemini Live lo que ven en su pantalla o en el mundo que les rodea, mientras interactúan con él en una conversación en directo.

Las experiencias impulsadas por Galaxy AI en Galaxy están diseñadas pensando en la privacidad. El procesamiento de IA en el dispositivo respalda la seguridad de los datos con Knox Vault.

Disponibilidad

Galaxy S25 Edge estará disponible en colores, entre los que se incluyen Titanio Plata, Titanio Azul y Titanio Negro intenso.