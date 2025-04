IA, una gran aliada en el crecimiento empresarial

Si el público le hubiera preguntado a ChatGPT qué podía esperar del encuentro organizado por BBVA y El Periódico, en colaboración con Cecot, habría respondido: “Exploraremos cómo la inteligencia artificial está transformando industrias, creando nuevas oportunidades de negocio y redefiniendo el futuro profesional”. Y eso fue precisamente lo que ocurrió, y lo que sirvió de punto de partida para un debate protagonizado por profesionales del mundo empresarial y financiero, pero también de la psicología y la tecnología.

Jon Ander Beracoechea, Chief Scientist en BBVA, fue el encargado de abrir el encuentro con una ponencia que contextualizó esta revolución tecnológica y su enorme potencial transformador. A continuación, tomaron la palabra diversos profesionales en campos aparentemente distintos, como la cocina, la psicología, la empresa o las finanzas, pero que comparten ese pensamiento innovador y creativo, que nunca se conforma y que abraza de forma proactiva las oportunidades que brinda la inteligencia artificial. Intervinieron Laura Rojas-Marcos, doctora en psicología clínica y de la salud; Joan Roca, chef y propietario del Celler de Can Roca; Oriol Alba, secretario general de Cecot; y Xavier Llinares, director de red de Banca Comercial de BBVA en España. La periodista de El Periódico Núria Bonet, moderó el encuentro.

Entender la IA

Ingeniero de telecomunicaciones y doctorado por la Universidad Politécnica de Madrid, Jon Ander Beracoechea lleva años trabajando con inteligencia artificial. Mucho antes de que la IA llegara a boca de todos, Beracoechea ya había estado trabajando con ella, entre otros liderando la disciplina de Analítica Avanzada de BBVA o con el Programa de IA Generativa del mismo banco. Por eso, observa con cierta distancia tanto las voces que cuestionan su relevancia como las que anuncian escenarios catastróficos. Ni lo uno ni lo otro, la inteligencia artificial es una nueva revolución tecnológica, una herramienta capaz de brindar muchas oportunidades a los negocios y a las personas.

Ante la avalancha de información que se escucha y se lee sobre la IA es fácil sentirse perdido y por ello, el experto puso en contexto a todo el público de esta jornada. Para empezar, recordó que las empresas llevan años trabajando con inteligencia artificial, aplicándola en gestiones y análisis. Con el tiempo, su complejidad ha ido aumentando, y también las posibilidades que nos brinda. A medida que esta tecnología avanza, también lo hacen los ‘tests’ diseñados para detectar sus fallos y mejorarla. Gracias a ellos, se ha comprobado que los modelos de inteligencia artificial no solo aprenden y mejoran continuamente, sino que acumulan cada vez más información.

Joan Ander Beracoechea, Chief Scientist del BBVA / Victòria Rovira

Más allá de saber usar Google para resolver problemas, la IA va un paso más allá. “Pueden usar esa información, ¿pero razonar?”, pregunta Beracoechea. Y la respuesta es que sí: la IA ha demostrado ser capaz de razonar por su cuenta. “La inteligencia artificial sigue mejorando sin que haya evidencias de que se vaya a detener”, señaló. La inteligencia artificial tiene capacidad para almacenar grandes volúmenes de conocimiento y procesar información de forma rápida y eficiente, superando incluso a los ordenadores y sistemas de búsqueda que existían hasta ahora. Gracias a su capacidad de mejora continua, satisface mejor las órdenes de las personas. “Si le pido una tarea y le digo que revise su trabajo y me dé una respuesta mejor, lo hará”, destacó.

Una inteligencia con potencial casi ilimitado de crecimiento y mejora, puede convertirse en un gran aliado. “He estado hablando de inteligencia pura, pero esto hay que trasladarlo a aplicaciones, a la realidad”, explicó Beracoechea. Una forma de hacerlo, es seguir de cerca los avances en este campo. “Aquí BBVA ha hecho un buen trabajo, es de los pocos bancos que ha empezado a proveer a sus clientes de estos sistemas”.

Innovar con valentía

Innovar con valentía, explorar con curiosidad y probar sin miedo a equivocarse, fueron algunas de las claves compartidas por los expertos para aprovechar todo el potencial de la inteligencia artificial, afrontar escenarios de cambio y avanzar sin perder la esencia. Xavier Llinares, Laura Rojas-Marcos, Oriol Alba y Joan Roca coincidieron en una visión común: las oportunidades de crecimiento de estas tecnologías, la importancia de que las pymes formen parte de esta revolución y el papel fundamental de acompañar a los equipos para que puedan innovar con confianza.

Laura Rojas Marcos, Doctora en psicología clínica y de la salud / Victòria Rovira

“Todo cambio produce vértigo, es un reto, pero a menudo encontramos que se confunde el miedo de una amenaza real al miedo a algo desconocido simplemente porque resulta incómodo”, reflexionó la doctora en psicología Laura Rojas-Marcos. “Esto ocurre con la IA”. Sin embargo, recordó que los humanos “estamos genéticamente capacitados para aprender”. Conocer nuestros propios ritmos, nuestra capacidad de aprender y asumir una actitud proactiva es clave. “Estáticos no avanzamos, y no estamos hechos para eso, continuamente evolucionamos”, subrayó

Del nivel personal al empresarial, esta misma voluntad de mejorar la encontramos en las empresas, tanto en grandes multinacionales como en las pymes. Oriol Alba, como secretario general de Cecot, habla de cómo viven las empresas la irrupción de la IA. “En toda la agenda complicada que manejan las empresas, ha llegado la inteligencia artificial. Pero muchas de ellas lo ven como ejemplo de mejora y un enorme potencial”. Las limitaciones económicas pueden hacer que las empresas más pequeñas se queden atrás, por eso Cecot realiza un acompañamiento y ayuda a estas empresas, haciendo que grandes tecnologías estén también a su alcance. “La revolución tecnológica tiene que tener la participación de las pymes”, destacó.

Oriol Alba, Secretario general de la Cecot / Victòria Rovira

Una de las empresas que ha sabido aplicar la innovación sin renunciar a su esencia es el Celler de Can Roca. “Siempre hemos tenido un compromiso con el inconformismo, y eso nos lleva a la innovación”, señaló el chef. Mientras apuestan por alimentos de proximidad, naturales y la buena materia prima en la cocina, también utilizan herramientas tecnológicas para la gestión del restaurante y para fomentar la creatividad. Entre otras cosas, puede ayudar proponiendo combinaciones de productos que pueden quedar muy bien juntos. “Pero no sustituye a los cocineros, nos ayuda, pero no cocinan”, ha comentado Roca.

Desde hace una década, BBVA colabora con el Celler, compartiendo esa misma filosofía de evolución constante. “Existen similitudes entre BBVA y el Celler, el afán de evolucionar, innovar y seguir avanzando sin abandonar la esencia”, explicó Xavier Llinares. Esa misma vocación por anticiparse a las necesidades ha llevado al banco a apostar por la digitalización de forma pionera y, más recientemente, por la inteligencia artificial, siempre con el foco puesto en mejorar el servicio al cliente. Actualmente, 3.000 empleados del banco ya utilizan licencias de ChatGPT y el 80% asegura que esta herramienta les ha ayudado a reducir su carga de trabajo semanal en dos horas. La entidad prevé extender este acceso a 10.000 personas.

Joan Roca, Chef y propietario del Celler de Can Roca / Victòria Rovira

Precisamente, rodearse de un buen equipo es una de las claves del aprendizaje. Coincide con esa idea Rojas-Marcos, que ha resaltado la importancia de “apoyarnos en las personas que tienen los conocimientos” y confiar tanto en ellos, como en la capacidad de uno mismo de aprender. En la misma línea, Alba reflexionó sobre cómo pueden las empresas mejorar y volverse más competitivas. “Hay que buscar personas en la empresa que abracen el cambio, darles tiempo libre y proponerles retos. Para ello, también es fundamental formarse constantemente, y buscar buenos clientes y proveedores”, afirmó.

Como asistente “extra” e invisible, ChatGPT también “opinó” sobre la jornada. “Un espacio enriquecedor y bien equilibrado entre conocimiento, inspiración y participación, que ha destacado por ofrecer una mirada transversal al impacto de la inteligencia artificial”. Entre los distintos temas hablados se ha quedado con la perspectiva de Llinares sobre cómo integrar la innovación sin perder el vínculo con las personas, así como la motivación para asumir este cambio tecnológico con confianza y curiosidad.

Xavier Llinares, Director de la Red de Banca Comercial de BBVA en España / Victòria Rovira