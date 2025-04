Wild Assault, The Finals y Enotria reciben DLSS 4 con Multi Frame Generation

Esta semana, una nueva oleada de títulos se actualiza con compatibilidad para DLSS 4 y Multi Frame Generation, la tecnología capaz de multiplicar el rendimiento gracias a la inteligencia artificial, que podrá activarse en títulos como ‘Enotria: The Last Song’, ‘The Finals’ y ‘Wild Assault’. Además, ‘The Last of Us Parte II Remastered’ ya está disponible con DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y DLAA.

A continuación, revisamos algunos de los títulos que recibirán estas tecnologías en los próximos días para los usuarios de tarjetas gráficas GeForce RTX:

Wild Assault

El nuevo título de Combat Cat Studio apuesta por partidas multijugador de gran escala, con combates de 20 contra 20 en tercera persona y mecánicas centradas en clases. Desarrollado con Unreal Engine 5, su propuesta se apoya en mapas amplios, tiroteos continuos y roles diferenciados que invitan a jugar de forma coordinada. El estreno está previsto para el 11 de abril.

Si se activa DLSS 4 con Multi Frame Generation junto a DLSS Super Resolution, la velocidad de fotogramas en las GPU GeForce RTX Serie 50 se multiplica 5 veces de media a 4K y todos los ajustes al máximo. Los usuarios de GPU GeForce RTX Serie 50 podrán jugar a más de 230 FPS, llegando a alcanzar los 415 FPS en los modelos más potentes.

The Finals

La propuesta de Embark Studios combina escenarios destructibles con un ritmo frenético. Este shooter gratuito propone partidas por equipos en un entorno digital donde cada estructura puede romperse y cada objeto del entorno forma parte de la estrategia. Con un estilo visual llamativo y una mecánica flexible, ofrece mucha variedad en sus combates por rondas.

Desde su lanzamiento, 'THE FINALS' ha sido compatible con DLSS y ahora, en una nueva actualización de la Temporada 6, se agregará soporte para DLSS Multi Frame Generation, acelerando aún más la velocidad de fotogramas en las GPU GeForce RTX Serie 50.

Enotria: The Last Song

Inspirado en leyendas populares italianas, este juego adopta la fórmula soulslike con un entorno de luz intensa y atmósfera inquietante. La clave está en las máscaras, que modifican el papel del jugador durante el recorrido y permiten alterar el entorno con una energía llamada Ardore.

Cuando se lanzó originalmente el año pasado, incluyó soporte para DLSS Frame Generation y DLSS Super Resolution. Ahora, una nueva actualización ha añadido compatibilidad con DLSS Multi Frame Generation, que acelera aún más el rendimiento para los propietarios en las GPU GeForce RTX Serie 50.

The Last of Us Parte II Remastered

El éxito de Naughty Dog también regresa con una serie de mejoras técnicas y nuevas funciones que amplifican la experiencia, con tiempos de carga reducidos, mayor fluidez y compatibilidad con tecnologías de reconstrucción de imagen para las tarjetas gráficas actuales.

Si tienes una GeForce RTX podrás activar DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution y DLAA, que permitirá maximizar el rendimiento y la calidad de la imagen. Si lo que buscas es más calidad, también se podrá habilitar la anulación de DLSS Super Resolution para emplear el modelo de IA transformador más reciente.