Mando inalámbrico DualSense: edición limitada The Last of Us

Sony Interactive Entertainment anuncia el lanzamiento del mando inalámbrico DualSense para PS5: edición limitada The Last of Us, desarrollado en colaboración con Naughty Dog. Se podrá reservar a partir del 14 de marzo próximo.

El dispositivo conmemora la saga de videojuegos, presentando un diseño que incorpora iconos en negro brillante en toda su superficie. Estos símbolos representan momentos clave, personajes y eventos de The Last of Us Parte I y The Last of Us Parte II, incluyendo la luciérnaga, la polilla y el lobo.

Neil Druckmann, director creativo de Naughty Dog, y Megan Mehran, diseñadora gráfica del estudio, han destacado la importancia de plasmar la esencia de ambas entregas de la franquicia, en este novedoso proyecto.

El lanzamiento coincide con el estreno de la segunda temporada de la serie The Last of Us, que se podrá ver el 13 de abril de 2025 en Max. Además, el 3 de abril de 2025, los jugadores de PC podrán acceder a The Last of Us Parte II Remastered en PC a través de Steam y Epic Games Store.

El precio del mando es de 84,99 euros.