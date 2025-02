Así puedes tener internet gratis en cualquier parte del mundo si tienes un iPhone

Tener conexión a Internet es una de nuestras principales preocupaciones cuando viajamos al extranjero. En pleno apogeo tecnológico, donde todos estamos hiperconectados, no poder comunicarnos con nuestros seres queridos o ni siquiera consultar las redes socialespuede suponer un estrés adicional en nuestros viajes.

Contratar un servicio extra para tener conexión en otras partes del mundo o conectarnos al Wifi público, con los problemas de seguridad que acarrea, son las opciones más factibles a las que optamos al viajar.

Starlink, internet por satélite

No obstante, gracias al empresario Elon Musk, esto ya no será un problema para nuestros futuros viajes, aunque únicamente para usuarios con iPhone. Si dispones del sistema iOS, este año vas a poder tener conexión gratuita en cualquier parte del mundo.

Starlink, el servicio de internet por satélite desarrollado por SpaceX, propiedad del magnate sudafricano, reveló que ciertos modelos del móvil de Apple podrán aprovechar el acceso gratuito a internet mediante su red de conexión satelital.

Esta novedad ha provocado gran expectativa en el ámbito de las telecomunicaciones, pues permitirá que los usuarios puedan conectarse a internet de alta velocidad en regiones aisladas, sin tener que depender de las tradicionales tarifas de datos móviles.

Los dispositivos confirmados

No obstante, no todos los teléfonos de Apple tienen disponible este 'gadget'. De acuerdo con el anuncio realizado por SpaceX, los dispositivos más antiguos no serán compatibles con esta oferta.

Podrán hacer uso de esta tecnología los móviles a partir del iPhone 14, iPhone 15 y las futuras generaciones, incluidas las versiones Pro y Pro Max. Estos dispositivos integran chips de última generación y antenas optimizadas, por lo que tendrán acceso completo a la red de satélites de SpaceX.

¿Como nos podemos conectar?

Para tener conexión mundial a internet, los clientes deben registrarse en la web oficial de T-Mobile. El período de prueba estará disponible hasta julio de este mismo año en Estados Unidos. Si la prueba evoluciona favorablemente, se extenderá al resto del mundo.

De cumplir con los requisitos, para activar la conexión satelital deberemos abrir la configuración del dispositivo, ir a la sección ‘Datos móviles’ y verificar la compatibilidad con Starlink Direct to Cell.

Después activaremos la opción ‘Conexión satelital cuando no haya cobertura móvil’ y, finalmente, confirmaremos la conexión con la red satelital y esperaremos la sincronización con Starlink.