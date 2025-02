Todas las características y precios del nuevo móvil de Apple, que llega el 28 de febrero

Apple ha anunciado hoy el iPhone 16e, una nueva incorporación a la gama del iPhone 16. Finalmente y tras semanas de rumores, acaba de ser presentado un nuevo modelo de iPhone con el nombre de 16e, en lugar de SE 4, y a un precio ligeramente superior al estimado, es decir, partirá de los 709 euros.

Según ha comunicado Apple, el nuevo dispositivo ofrece velocidad, rendimiento y una mejorada autonomía gracias a la integración del chip A18 y el nuevo módem C1, el primero diseñado por Apple. También está pensado para Apple Intelligence, el sistema que proporciona información útil al tiempo que supone un paso adelante para la privacidad en la IA. La cámara Fusion de 48 Mpx, con el teleobjetivo x2 de calidad óptica integrado, supone tener dos cámaras en una. En zonas sin wifi ni cobertura móvil, las prestaciones vía satélite, como Emergencia SOS, Mensajes, Buscar y la asistencia en carretera vía satélite, permiten mantener la conectividad y pedir ayuda si es necesaria.

El iPhone 16e estará disponible en blanco y negro mate, dos acabados que se podrán combinar con accesorios de distintos colores. Las reservas comenzarán el viernes, 21 de febrero, con disponibilidad el viernes, 28 de febrero.

Resistencia, autonomía y otros valores

El iPhone 16e mejora la resistencia general de los teléfonos Apple, ya que tiene la calificación IP68 contra salpicaduras, el agua y el polvo, e incluye la parte delantera de Ceramic Shield con formulación avanzada, más duro que cualquier vidrio de smartphone, y el vidrio trasero más resistente en un móvil. La pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED cuenta con un diseño de borde a borde, mientras que la autonomía es seis horas más que el iPhone 11 y hasta doce horas más que todas las generaciones del iPhone SE.4 El sistema de cámara TrueDepth hace posible Face ID, un sistema que permite desbloquear el iPhone, autorizar compras, iniciar sesión en apps de forma segura. Se puede cargar de manera inalámbrica o mediante el conector USB-C.

Rendimiento y conectividad

Alberga el chip A18 de última generación y la CPU de 6 núcleos es hasta un 80 por ciento más rápida que la del chip A13 Bionic del iPhone 11. La GPU de 4 núcleos ofrece un óptimo rendimiento gráfico y permite disfrutar de juegos triple A. El Neural Engine de 16 núcleos se ha optimizado para modelos generativos de gran tamaño y procesa modelos de aprendizaje automático hasta 6 veces más rápido que el chip A13 Bionic.

Las ventajas del chip de Apple se amplían con las del C1, el primer módem diseñado por Apple y el más eficiente en un iPhone hasta la fecha. Este componente se encarga de que la conexión 5G sea rápida y fiable. El chip de Apple y el módem C1, unidos al nuevo diseño térmico y la gestión del consumo que realiza iOS 18 contribuyen a ofrecer mayor autonomía.

Con Apple Intelligence integrada

El iPhone 16e está diseñado para Apple Intelligence, un sistema de prestaciones que hacen de él un dispositivo muy potente. La herramienta Limpiar elimina los elementos que sobran de las imágenes, y las búsquedas con lenguaje natural en la app Fotos permiten encontrar prácticamente cualquier toma.

Otras ventajas vienen de la mano de Image Playground, crear emojis de la mano de Genmoji y hacer que los textos sean dinámicos con Herramientas de Escritura. Siri es capaz aquí de conversar con más naturalidad, entender lo que dicen los usuarios en cualquier situación y mantener el contexto de una petición a otra.

Como ChatGPT está integrado en Herramientas de Escritura y Siri, los usuarios pueden acudir a este servicio sin cambiar de app y completar sus tareas con facilidad. Es posible acceder gratis a ChatGPT sin necesidad de crear una cuenta, y con los sistemas de protección integrados, las direcciones IP se ocultan y OpenAI no almacena las peticiones.

Botón Acción con muchas posibilidades

El iPhone 16e viene equipado con el botón Acción, que permite acceder a funcionalidades con un toque. Una vez personalizado en Ajustes, puede utilizarse para abrir rápidamente la cámara o la linterna, poner el teléfono en sonido o silencio, identificar canciones con Shazam, activar las Notas de Voz, los Modos de Concentración, Traducir y prestaciones de accesibilidad como Lupa o usar Atajos para disponer de más opciones. Con el botón Acción es posible acceder a funcionalidades incluso dentro de las apps, lo que permite activar la cámara en Snapchat, abrir la puerta del coche con FordPass, y registrar las horas de sueño de un bebé con Napper, por ejemplo.

También abre las puertas a una nueva experiencia de inteligencia visual que ayuda a obtener información de objetos y lugares. La inteligencia visual puede resumir, copiar y traducir texto, detectar direcciones de email y números de teléfono con la opción de añadirlos a contactos e identificar animales y plantas, entre otras cosas. Los usuarios también pueden usarla para buscar el lugar donde se vende un artículo concreto en Google o resolver problemas con la ayuda de ChatGPT.

Dos cámaras en una

Gracias a la fotografía computacional, la cámara Fusion de 48 Mpx hace fotos en superalta resolución, por lo que se pueden obtener imágenes con la luminosidad y el nivel de detalle más adecuados. Gracias al teleobjetivo x2 integrado, se dispone del equivalente a dos cámaras en una y se puede utilizar el zoom de calidad óptica para acercarse al sujeto y encuadrar la imagen. Y la cámara frontal TrueDepth con enfoque automático hace primeros planos nítidos y buenos selfies en grupo. El HDR de última generación captura sujetos y fondos asegurando que los tonos de la piel sean fieles a la realidad.

En cuanto a vídeo, permite grabar hasta en 4K a 60 f/s con Dolby Vision y con audio espacial.

Prestaciones de seguridad

Las prestaciones vía satélite de Apple permiten enviar mensajes de texto vía satélite aunque no tengan wifi ni cobertura móvil. Entre estos servicios están Mensajes vía satélite para enviar mensajes a familiares y amigos, Emergencia SOS vía satélite para avisar al personal de emergencias si la situación lo requiere, y asistencia en carretera vía satélite para ponerse en contacto con un proveedor si hay algún problema con el coche. Los usuarios también pueden utilizar la app Buscar para compartir su ubicación vía satélite, así sus familiares y amigos sabrán dónde están aunque no tengan cobertura. La detección de accidentes del iPhone 16e puede detectar un accidente grave de coche y llamar automáticamente a los servicios de emergencia cuando un usuario está inconsciente o no puede alcanzar el iPhone.5

Precios y disponibilidad

El iPhone 16e estará disponible en blanco y negro con 128, 256 o 512 GB de capacidad a partir de 709 € o 29,54 €al mes durante 24 meses. En España se podrá reservar a partir del viernes, 21 de febrero a las 14:00, con disponibilidad el viernes, 28 de febrero.