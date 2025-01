Samsung anuncia la serie S25 de móviles

Samsung Electronics ha presentado hoy los modelos Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ y Galaxy S25, que se caracterizan por la incorporación de agentes de IA multimodales, para cambiar la forma en que los usuarios interactúan con su teléfono y con su entorno. Los últimos smartphones insignia de la firma cuentan con un potente procesamiento de IA, a la vez que mejoran la fotografía con el ProVisual Engine de nueva generación y ofrecen un rendimiento avanzado impulsado por la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy.

La serie Galaxy S25, gracias al sistema UI 7, se convierte en un verdadero asistente de IA que entiende el contexto de las necesidades del usuario y sus preferencias. Es el punto de partida de una visión compartida con Google para reimaginar Android con la IA en el centro, en conjunto con desarrolladores y partners de todo el mundo.

Al integrar agentes de IA con capacidades multimodales, Galaxy S25 interpreta texto, voz, imágenes y vídeos, lo que permite una interacción más natural. Las actualizaciones de Circle to Search con Google hacen que las búsquedas en la pantalla del teléfono sean útiles, rápidas y contextuales. Circle to Search con Google reconoce números de teléfono, correos electrónicos y URLs, permitiendo llamar, enviar un correo electrónico o visitar un sitio web con un toque. También es posible realizar búsquedas rápidas con sugerencias contextuales y cambiar fácilmente de una aplicación a otra para realizar acciones como compartir un GIF o guardar los detalles de un evento.

Galaxy S25 representa un avance en la comprensión del lenguaje natural, lo que facilita las interacciones cotidianas. Basta con preguntar para encontrar una foto concreta en la Galería o ajustar el tamaño de las fuentes de la pantalla en Ajustes. Es suficiente con mantener pulsado el botón lateral del dispositivo para activar Gemini y disfrutar de una interacción entre las aplicaciones de Samsung y Google, además de aplicaciones de terceros, como Spotify, entre otras capacidades.

Experiencia personalizada

En la serie Galaxy S25, es el motor de datos personales que impulsa las funciones de IA analizando los datos para ofrecer experiencias totalmente personalizadas que reflejen las preferencias y patrones de uso del usuario. Esta información permite experiencias personalizadas como la búsqueda de una foto antigua en la Galería utilizando el lenguaje natural, o recibir sugerencias diarias con Now Brief, que ofrece información relevante en cada momento y al que se puede acceder a través del widget Now Bar en la pantalla de bloqueo. Todos los datos personalizados se mantienen privados, con la clave de cifrado almacenada en Knox Vault.

También se introduce la criptografía post-cuántica, salvaguardando los datos personales contra las amenazas emergentes que podrían aumentar a medida que evoluciona la computación cuántica. En este escenario se ha creado una capa adicional y reforzada de seguridad de dispositivos diseñada para la era de la IA y la hiperconectividad. Las actualizaciones adicionales incluyen un Bloqueador automático actualizado, ajustes de Restricciones máximas añadidos, Protección antirrobo mejorada y un nuevo panel Knox Matrix para supervisar el estado de seguridad en un ecosistema de dispositivos conectados.

Potencia máxima

La serie está equipada con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy. Se trata de un chipset potente, personalizado para Galaxy, que ofrece un aumento del rendimiento del 40% en NPU, del 37% en CPU1 y del 30% en GPU, en comparación con la versión anterior. Esta potencia permite procesar más experiencias de IA en el dispositivo sin comprometer el rendimiento.

Incorpora un procesamiento de imágenes de IA avanzado y eficiente con ProScaler para lograr una mejora del 40% en la calidad delescalado de imágenes al tiempo que dispone de tecnología personalizada con el motor móvil Digital Natural Image de Samsung (mDNIe) integrado en el procesador mediante Galaxy IP para una mayor eficiencia energética de la pantalla.

Snapdragon 8 Elite para Galaxy también está equipado con Vulkan Engine y Ray Tracing mejorado, para juegos móviles fluidos y realistas.

El chipset proporciona un uso sostenido gracias a una cámara de vapor un 40% más grande y un material de interfaz térmica (TIM) adaptado que ofrece una mejora del 20% en la eficiencia térmica del dispositivo.

Toma de fotos

El nuevo sensor de cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles de Galaxy S25 Ultra aporta una mejora significativa respecto a los 12 megapíxeles anteriores, proporcionando claridad y viveza en condiciones de poca luz. Además, multiplica por cuatro el nivel de detalle en fotografía macro.

La grabación HDR de 10 bits se aplica ahora por defecto y ofrece una expresión del color cuatro veces más rica que la de 8 bits. Galaxy S25 puede capturar detalles en cualquier condición de iluminación. Los vídeos con poca luz resultan nítidos, ya que el procesador está preparado para analizar el movimiento y el tiempo, y reducir el ruido con mayor eficacia.

Introduce una serie de herramientas antes limitadas a software especializado, haciendo que la edición avanzada sea accesible para todos. Borrador de audio simplifica la eliminación de ruidos no deseados en los vídeos. Aislando categorías de sonidos —como voces, multitudes, viento, música, naturaleza y ruido de fondo—, el usuario podrá controlar qué atenuar o eliminar por completo.

Entre otras capacidades también ha mejorado Estudio de retratos, lo que permite crear avatares personalizados con expresiones faciales más reales. Filtros, por su parte introduce nuevos filtros de estilo analógico, que ofrecen una estética de película para fotos y vídeos.

Diseño y valores

La serie Galaxy S25 incluye un diseño icónico con un enfoque basado en la simplicidad y la emoción. Galaxy S25 Ultra incorpora titanio reforzado y el nuevo Corning Gorilla Armor 2, un material que es más resistente que el cristal. Combina el cristal cerámico de Corning con un tratamiento de superficie patentado que ayuda a ofrecer una protección avanzada contra caídas, junto con un tratamiento antirreflejos de la superficie y resistencia a los arañazos.

Todos los componentes externos de Galaxy S25+ y S25 incluyen ahora al menos un material reciclado, ya que su marco metálico incorpora por primera vez aluminio blindado reciclado.

Todos los dispositivos de la serie Galaxy S25 utilizan un mínimo del 50% de cobalto reciclado para su batería.

Disponibilidad

La serie Galaxy S25 está ya disponible en pre compra, y se lanzará el 7 de febrero. Galaxy S25 Ultra estará disponible en Titanio Azul, Titanio Negro, Titanio Plata y Titanio Gris. Galaxy S25 y Galaxy S25+ estarán disponibles en Gris, Azul Marino, Azul y Menta.