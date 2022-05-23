Suplantación de identidad
Qué es el phishing y cómo evitarlo
Si recibes un correo electrónico con un saludo genérico, urgencia para facilitar datos o enlaces incoherentes, desconfía: podría tratarse de una estafa para robar tu información personal
La Guardia Civil alerta del timo de la ‘falsa hipoteca’: así estafaron casi 19.000 euros
El trucazo de la Policía para evitar que te estafen con el 'timo del familiar'
Quien más quien menos, en alguna ocasión todos hemos recibido alguna vez un email o SMS de una entidad bancaria o una empresa de servicios o similar en la que se nos conmina a entrar en un enlace que se nos proporciona y se nos pide que verifiquemos datos personales, datos bancarios o contraseñas.
A primera vista parecen correos electrónicos o mensajes fiables, pero se trata de páginas webs falsas que imitan a páginas reales.
Suplantar la identidad
El 'phishing' es una técnica informática que consiste en suplantar la identidad de una entidad bancaria o una empresa para obtener datos personales de los usuarios.
¿Cómo se pueden detectar? Hay varias maneras que permiten identificar un intento de 'phishing', pero conviene estar alerta, porque los ciberdelincuentes inventan fórmulas nuevas casi a diario para conseguir que algún incauto pique y poder robarle cualquier dato con el que suplantar su identidad.
- Dirección del remitente: hay direcciones de email extrañas o no fiables. Si es el caso, es mejor desconfiar o contactar directamente con la empresa que supuestamente envía el mail.
- Saludo no personalizado: si se dirigen a ti sin apelar a tu nombre y tampoco distinguen tu género (es decir, es un saludo genérico) es probable que se trate de un intento de phishing.
- Petición de información personal: las empresas o bancos no suelen pedir datos personales a través de correos electrónicos o mensajes.
- Urgencia: si las empresas te conminan a dar datos personales y te advierten de que se suspenderá tu cuenta o te dan un plazo corto para que los proporciones, es probable que sea phishing.
- Amenazas: igual que sucede con la urgencia, las empresas tampoco suelen amenazar con desactivar cuentas. Si sucede, es sospechoso.
- Enlaces incoherentes: un phishing contiene generalmente un enlace en el que el nombre de la empresa no concuerda con el de la url. Además, la url no suele empezar por 'https://' sino que suprime la "s" de seguro y se queda en 'http://'.
- Si el correo tiene faltas de ortografía o errores gramaticales.
- Archivos adjuntos. Conviene tener cuidado a la hora de abrir archivos adjuntos sin verificar. Las empresas grandes suelen tener formularios 'online' -no words ni PDF- para pedir datos a sus clientes.
- Firma: Un email de empresa sin información complementaria del remitente o firmado de forma corporativa (sin nombre personalizado) no suele ser un email fiable.
- Sin consentimiento: Según la ley, los usuarios han de dar su consentimiento previo a una empresa a través del opt-in para empezar a recibir sus comunicaciones. Si se recibe un email de una marca a la que no se está suscrito, es mejor eliminarlo.
¿Qué hacer ante un ataque de phishing?
Si se recibe un email o mensaje sospechoso, lo mejor es enviarlo a correo no deseado sin seleccionar nada, ni siquiera el consabido 'Darse de baja'.
En caso de que se haya entrado en algún lugar, lo mejor es cambiar contraseñas de acceso y avisar a la empresa o entidad a la que han suplantado.
- El juez ordena a la Guardia Civil que localice al cantante Francisco por un pleito por impago de la pensión a su hija
- La Organización Marítima Internacional avisa a EEUU que un bloqueo del estrecho de Ormuz va contra la ley internacional
- Avance quirúrgico: el Hospital de Bellvitge realiza dos doble 'by-pass' para extirpar dos cánceres de páncreas inoperables
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
- Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
- La Seguridad Social activa una ayuda de hasta 733 euros al mes para jóvenes que viven con sus padres
- En el pueblo somos como una familia': Mariona, Pol y Agustí, tres jóvenes que revitalizan un municipio rural de Barcelona