Santa Tecla 2026 arranca oficialmente hoy en Tarragona con La Crida y el homenaje a los Perpetuadors y los Teclers

La plaça de la Font acogerá este martes 15 de septiembre, a las 19 h, el acto de La Crida, que marca el inicio oficial de las fiestas de Santa Tecla. Como es tradición, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, invitará a toda la ciudadanía a participar en la fiesta, pero antes rendirá homenaje a los Teclers i Perpetuadors d’Honor.

El acto comenzará con el toque de apertura de la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que dará paso al nombramiento de los Perpetuadors y de las Tecleres i Teclers d'Honor. Este año, el máximo reconocimiento festivo de la ciudad recae en el colectivo gitano, portador de los Gegants Moros y de los Negritos, en homenaje a las generaciones de familias tarraconenses que, a lo largo de los años, han mantenido viva esta tradición esencial del Seguici Popular.

Durante la ceremonia también se rendirá homenaje a las personas y entidades que han dedicado más de 25 años a la cultura popular y tradicional de Tarragona, como diversos portadores de los Gegants Moros y los Negritos, bailarines del Retaule de Santa Tecla y del Ball de Turcs i Cavallets, miembros de la Mulassa, la Cucafera, la Moixiganga, los Balls de Bastons y de Pastorets, el Drac de Sant Roc y personas vinculadas a las cuatro colles castelleres de la ciudad.

Como hecho destacado de este año, los miembros de la Associació de Voluntaris de Protecció Civil recibirán también el nombramiento de Tecleres d’Honor por su trayectoria de servicio a las fiestas, así como el director de Tac12, Xavier Abelló Tomàs, por su labor de difusión audiovisual de la cultura popular tarraconense.

Inicio oficial de las fiestas

Una vez finalizados los reconocimientos, los homenajeados recibirán el tradicional Ball d'Homenatge, interpretado por el Esbart Santa Tecla, una muestra de afecto y reconocimiento que se ofrece a los galardonados desde el año 2016. Durante el acto también se distribuirá la postal número 37 de Santa Tecla, dedicada este año al Ball de Titans, una manifestación festiva con casi tres siglos de presencia histórica en el Seguici Popular y recuperada en 2022 por el Gremi de Marejants de Tarragona.

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La celebración continuará desde el balcón del Ayuntamiento con el tradicional Toc de Crida, interpretado por la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, que anuncia oficialmente el inicio de las fiestas. A continuación, el alcalde pronunciará el tradicional Visca Santa Tecla!, al que responderá una plaça de la Font repleta de tecleres y teclers. El acto culminará con el encendido de los Onze Morters de Santa Tecla y la primera tronada, a cargo de Caffero Fireworks (Países Bajos), en uno de los momentos más esperados y emocionantes del inicio de la fiesta mayor.