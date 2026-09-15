Las obras del eje cívico de la calle Astorga de Reus se encuentran al 40 % y avanzan con el inicio de la segunda fase

Las obras de transformación de la calle de Astorga de Reus en un eje cívico avanzan con el inicio de los trabajos de la fase dos, que abarca el tramo entre la calle de Terenci Moix y la avenida del Mediterrani. La obra da continuidad a la primera fase, entre la rotonda de la avenida de Sant Bernat Calvó y la calle Terenci Moix, además de las calles de l’Escultor Sunyol y de la Papallona.

La actuación de la primera fase se inició el pasado 4 de mayo y se encuentra aproximadamente al 40 % de ejecución y se han ejecutado los trabajos relativos a la red de aguas, alcantarillado, conexiones y sumideros, así como el planteamiento de las nuevas aceras.

La suma de las dos fases tiene una duración aproximada total de 14 meses de obras. La actuación debe dotar al vial de más zonas verdes, más áreas de juego y descanso y más espacios para los peatones; e incorpora aportaciones ciudadanas recogidas en diferentes reuniones de escucha activa que el Ayuntamiento ha mantenido con la ciudadanía.

Las obras de la primera fase las ejecuta la UTE formada por CCDL Baix Camp-Tarragonès, con un presupuesto de adjudicación de 1.778.977,54 euros. Los trabajos de la segunda fase los lleva a cabo la misma empresa, con un presupuesto de adjudicación de 2.637.559,79 euros. En total, las obras tienen un coste de 4.416.537.33 euros.

La obra de la segunda fase también se dividirá en tramos para evitar molestias a los vecinos. Así, se comenzará en el tramo norte hasta la calle de Frederic Urales, y posteriormente se continuará hasta el final. En este último tramo es donde hay más vados que pueden verse afectados por la obra.

Más zonas verdes y espacios para peatones

En su conjunto, el proyecto de reurbanización busca mejorar la conectividad entre la zona sur y el centro de Reus hasta la estación de ferrocarril, con una movilidad más sostenible y accesible que favorezca el uso de la bicicleta y mejore la conexión de los recorridos de transporte público. El eje será un elemento articulador y conector con las calles, zonas verdes y equipamientos adyacentes a la calle.

La propuesta es también una apuesta por avanzar hacia una ciudad más verde, con el incremento de la vegetación, la renaturalización y la ampliación y la integración con el arbolado existente; así como la creación de nuevos espacios verdes de estancia, descanso, relación y juego; además de la renovación del alumbrado, que mejorará el confort de la ciudadanía.

Finalmente, entre otros objetivos, el proyecto también busca mejorar la gestión de los recursos hídricos, incluyendo como objetivo la gestión de todo el ciclo del agua para mantener o incrementar el agua disponible para el abastecimiento de los propios espacios, favoreciendo la reutilización.

Algunos indicadores del proyecto son:

Incremento de más del 90 % de la superficie de aceras (en general). En la calle Papallona y Escultor Sunyol, incremento de más del 200 %.

Se sustituyen las farolas existentes y se añaden otras nuevas, 120 en total (64 en la Fase 1.1 y 76 en la Fase 1.2).

Nuevo arbolado: más de 100 árboles nuevos plantados en total (44 en la Fase 1.1 y 51 en la Fase 1.2).

Nueva jardinería: más de 3.000 arbustos nuevos plantados (1.432 en la Fase 1.1 y 2.115 en la Fase 1.2); y más de 8.000 plantas nuevas.

Nuevo mobiliario urbano total: se instalarán más de 100 bancos y sillas nuevos.

Noticias relacionadas

La actuación cuenta con financiación de la Diputació de Tarragona mediante una subvención del Plan Impuls Dipta; y con el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través de una subvención del Plan Único de Obras y Servicios de Catalunya 2025-2029 y otra del Plan de barrios y villas de Catalunya 2025-2029.