La Diputació de Tarragona invertirá 97.000 euros en mejorar dos pabellones de antiguo preventorio de la Savinosa

La Diputació de Tarragona llevará a cabo trabajos de saneamiento y mejora de la estabilidad de los dos pabellones del antiguo preventorio de la Savinosa más próximos al nuevo camino de ronda. La actuación tiene un presupuesto de 97.470,75 euros. El expediente de contratación y el inicio del procedimiento de licitación de estas obras está previsto que se apruebe en la Junta de Gobierno de la Diputació que se celebrará este martes.

La actuación planteada se centra en la intervención parcial de las fachadas orientadas al nuevo camino de ronda. Las tareas previstas incluyen el saneamiento previo y la limpieza de las plantas existentes, así como el tapiado de las aberturas actuales y la aplicación de un nuevo enfoscado. En cuanto a la cubierta, se repondrán y fijarán las tejas desprendidas y se intervendrá puntualmente con enfoscados en aquellas zonas donde sea necesario.

Finalmente, se realizarán cosidos estructurales en las grietas detectadas para frenar el proceso de deterioro y mejorar la estabilidad de la fachada. Los trabajos tienen como objetivo principal mejorar la seguridad de los edificios, frenar el deterioro de las fachadas y garantizar la estabilidad de los inmuebles.

Actualmente, las obras del nuevo camino de ronda entre las playas de la Arrabassada y de la Savinosa se encuentran en ejecución, después de que se iniciaran a finales de abril de 2026 con un plazo previsto de unos seis meses. Esta vía permitirá conectar las dos playas mediante un itinerario accesible para peatones y bicicletas, integrado en el entorno natural y abierto a la ciudadanía.

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El proyecto se ha impulsado de manera coordinada entre la Diputació de Tarragona; el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, y el Ayuntamiento de Tarragona.