El Govern reconoce a la Colla Castellera d'Euskal Herria como comunidad catalana en el exterior

El Govern ha aprobado reconocer la Colla Castellera d'Euskal Herria como comunidad catalana en el exterior, lo que le permitirá acceder a servicios, ayudas y programas de apoyo destinados a comunidades catalanas en el exterior.

En un comunicado este martes tras la reunión del Consell Executiu, el Ejecutivo catalán ha explicado que esta entidad, fundada en septiembre de 2024, es un "punto de promoción, práctica y difusión de los castells" en el País Vasco.

La Colla Castellera d'Euskal Herria es la primera agrupación castellera vasca, creada en 2023 y reconocida por la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Se autodefinen "con raíces vascas y corazón catalán". En la página web de la entidad señalan que se dedican "a difundir la tradición castellera" allá donde van, "con pasión, compromiso y mucho trabajo en equipo".

Noticias relacionadas

La Colla cuenta con más de un centenar de miembros, está constituida como asociación sin ánimo de lucro en Vitoria, y ya ha organizado hasta la fecha más de 30 ensayos generales rotativos entre Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Oñati, y ha participado en 5 diades castelleres, celebrado 10 talleres y actuaciones comerciales y de exhibición, y realizado 3 viajes a Lleida, Tarragona y Madrid.