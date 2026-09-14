Tarragona inicia el curso 2026-2027 con más de 18.000 alumnos y nuevas mejoras en los centros educativos

Tarragona ha iniciado el curso escolar 2026-2027 con normalidad, con 18.074 alumnos matriculados en las etapas obligatorias y con el compromiso del Ayuntamiento de Tarragona de seguir trabajando, de la mano de toda la comunidad educativa, para garantizar más y mejores oportunidades educativas para los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

El inicio del nuevo curso llega después de un verano en el que se han mejorado los centros educativos de la ciudad mediante distintas actuaciones de mantenimiento y mejora, con el objetivo de garantizar espacios más confortables, seguros y adecuados para el desarrollo de la actividad educativa. Entre las actuaciones realizadas destacan los trabajos de pintura integral en el interior de las escuelas Campclar, Els Àngels, El Miracle, Bonavista y Marcel·lí Domingo (próximamente, los trabajos de pintura también llegarán a las escuelas Saavedra, Cèsar August y Riu Clar); reparaciones de pavimentos y mejoras de aulas, así como la renovación del parqué de las aulas de educación infantil de la Escola Riu Clar.

También se ha ampliado la climatización de la escuela infantil municipal El Serrallo, se ha impermeabilizado la cubierta de la Escola Pau Delclòs, se han instalado líneas de vida en varias escuelas para mejorar la seguridad de los trabajadores durante las tareas de mantenimiento, se ha acondicionado el patio infantil de la Escola Sant Salvador y se han llevado a cabo actuaciones en los desagües de la Escola Cèsar August. Asimismo, entre otras actuaciones, en la sede de la calle Armanyà de la Escola Municipal de Música de Tarragona (EMMT) se han ejecutado mejoras de sonorización, iluminación y pintura.

La concejala de Educación del Ayuntamiento de Tarragona, Isabel Mascaró (PSC), ha explicado estas actuaciones durante su visita a la Escola Bonavista, donde este verano se han realizado trabajos de pintura integral en el interior. La concejala ha destacado que "son mejoras que tienen un impacto directo en el día a día de la comunidad educativa. Empezamos el curso con una parte importante de las actuaciones de mantenimiento y mejora ejecutadas, pero sobre todo con la voluntad de seguir mejorando los equipamientos y dar respuesta a las necesidades de los centros y de toda la comunidad educativa".

El presupuesto destinado a la pintura en las escuelas entre el año pasado y este 2026 asciende a 1,3 millones de euros; y el presupuesto destinado únicamente este año a otras tareas de mantenimiento y conservación es de 600.000 euros.

Más de 18.000 alumnos comienzan el curso en Tarragona

Los datos de inicio de curso sitúan en 18.074 los alumnos matriculados en las etapas obligatorias de la ciudad. A pesar del ligero descenso demográfico, una tendencia que también se manifiesta en otros municipios, los datos muestran un sistema educativo estable y consolidado. Entre los alumnos que este mes de septiembre comienzan una nueva etapa educativa, destacan los 984 niños y niñas que inician I3 y los 1.644 alumnos que empiezan 1.º de ESO.

En cuanto a las escuelas infantiles municipales, el curso comienza con 627 niños y niñas, de los cuales 592 están matriculados y hay una treintena de plazas que actualmente se encuentran vacantes. Las plazas disponibles pueden variar a lo largo de los días, por lo que las familias interesadas pueden contactar directamente con las escuelas infantiles o con la Oficina Municipal de Escolarización (OME). También comienzan el curso unos 500 alumnos en la Escola Municipal de Música de Tarragona (EMMT) y cerca de un millar de alumnos en el Centro Municipal de Formación de Adultos Fòrum.

Por otro lado, este verano la Oficina Municipal de Escolarización (OME) ha gestionado 401 solicitudes de matrícula viva. Se trata de un trabajo esencial para garantizar que las familias que llegan a la ciudad dispongan de información, orientación y una plaza escolar adecuada para sus hijos e hijas. En este sentido, también se ha renovado la página web de la OME y se ha ampliado la Guía de Bienvenida Educativa, que se ha ofrecido en catalán, castellano, inglés y francés. El objetivo es facilitar la acogida de las nuevas familias y hacer más accesible toda la información educativa de la ciudad.

El curso 2026-2027 incorporará nuevos proyectos para reforzar Tarragona como Ciudad Educadora, entre ellos la aprobación del nuevo Plan Local de Infancia y Adolescencia y la ampliación del Pasaport Edunauta para niños y niñas de 3 a 12 años, con el objetivo de reconocer los aprendizajes que se realizan fuera del ámbito escolar.

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Además, el Ayuntamiento impulsará nuevas acciones para prevenir el abandono escolar prematuro y el IMET dará continuidad a proyectos de educación artística y patrimonial, con iniciativas como un videomapping colaborativo y el programa La Escuela visita Tarraco.