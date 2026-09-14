La renovada Facultad de Educación y Psicología de la URV de Tarragona recibe a sus primeros 500 estudiantes

Unos 500 alumnos de la Universitat Rovira i Virgili (URV) han iniciado el curso académico estrenando la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología ubicada en el Campus Sescelades (Tarragona), que ha sido rehabilitada. Después de dos años de obras, de momento se puede dar clase en catorce aulas, mientras unos 1.200 estudiantes del ámbito continúan repartidos en otros espacios de la universidad.

Las nuevas instalaciones todavía no están acabadas y el regreso será progresivo y se prolongará hasta el segundo cuatrimestre, cuando está previsto inaugurar el aula magna. El proyecto cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros. El rector de la URV, Josep Pallarès, ha explicado que se ha "respetado el diseño original" del edificio de 1976, pero se ha "adaptado a las nuevas necesidades".

Una de las primeras clases impartidas en la renovada facultad de la URV, en el Campus Sescelades de Tarragona. / ACN

Este lunes por la mañana los estudiantes de la URV han entrado en el renovado edificio de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Dos años después de que comenzaran las obras, el alumnado ha empezado a regresar a las instalaciones. Un regreso que será gradual y que se prolongará hasta el segundo cuatrimestre, cuando está previsto que se termine el aula magna y que la facultad ya esté "a pleno funcionamiento".

Las clases han comenzado en catorce aulas, que son las que ya están terminadas. Acogen a unos 500 alumnos, mientras que unos 1.200 estudiantes todavía continúan repartidos en otros espacios del campus. El nuevo edificio tiene casi 8.400 metros cuadrados. Se ha "respetado" el diseño original, pero "se ha adaptado a las nuevas necesidades y normativas", ha destacado el rector.

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En la remodelación, se ha optado por adaptar algunas aulas que ahora son "mixtas". Es decir, pueden servir tanto para impartir clases como para funcionar como laboratorio. En total, la Facultad gana seis nuevas aulas. "Nos permite dividir más los grupos porque podemos distribuir mejor a los estudiantes", ha señalado el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, Jordi Tous. Además, se ha renovado el mobiliario y se ha adaptado el edificio para que sea más sostenible en cuestiones como la climatización. A pesar de la reforma de las instalaciones, desde la URV no prevén un incremento del alumnado.