La Generalitat y el Área Metropolitana de Tarragona acuerdan avanzar en el marco jurídico del futuro organismo

La Generalitat de Catalunya y la Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona se han reunido este lunes en Barcelona y han acordado "seguir avanzando en el despliegue y la consolidación de un modelo metropolitano propio" que mejore la coordinación institucional entre los organismos públicos y permita ganar "capacidad de influencia" de la región. En la reunión han participado algunos alcaldes de las ciudades tarraconenses, en representación del ente metropolitano, el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, y el secretario de Governs locals, Xavier Amor.

En el encuentro, el Govern ha expresado el apoyo institucional al desarrollo del Área Metropolitana del Camp de Tarragona (AMT) y la voluntad de poner a su disposición los recursos técnicos necesarios para facilitar su desarrollo "y avanzar en la máxima celeridad posible". El organismo promotor del proyecto metropolitano se ha asegurado una interlocución directa con Amor con el objetivo de hacer un seguimiento del proceso y poder trabajar conjuntamente en su futura integración jurídica.

Los alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC); Valls, Dolors Farré (Junts); Reus, Sandra Guaita (PSC); Constantí, Óscar Sánchez (PSC); y Cambrils, Oliver Kein (NMC), han coincidido a señalar la movilidad y el transporte público como unos de los principales retos del AMT, para los cuales el Govern destinará 100 millones de euros en la mejora de infraestructuras. Entre estos proyectos, se prevé la implementación del TramCamp como gran apuesta territorial. Govern y AMT también han acordado trabajar conjuntamente con la Autoridad Territorial de la Movilidad del Camp para avanzar hacia una mejor planificación y coordinación del transporte público.

Los alcaldes también han reivindicado una acción coordinada y conjunta entre todas las instituciones acerca del desarrollo industrial, la captación de nuevas inversiones y la mejora de los servicios públicos, que consideran como ejes prioritarios a la hora de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. El modelo territorial se basa en la cooperación, y el objetivo es mantener la autonomía de los municipios y actuar conjuntamente en aquellos ámbitos en los que la escala metropolitana permita prestar mejores servicios, gestionar los recursos de manera más eficiente e incrementar la capacidad de respuesta.

Tarragona es "estratégica"

Por su parte, el conseller Dalmau ha destacado el papel estratégico del Camp de Tarragona por su actividad económica, industrial y turística, así como por contar con algunas de las infraestructuras clave para la economía y la movilidad del país, como son el Port de Tarragona y el aeropuerto de Reus. El titular de Presidencia ha defendido que “el liderazgo de Catalunya pasa necesariamente por fortalecer todo el territorio” y ha remarcado la prioridad de dotar de recursos a esta zona “por su posición estratégica y por ser uno de los motores económicos e industriales del país”.

Noticias relacionadas

En este sentido, desde el Govern recuerdan que se continúa trabajando en ámbitos más allá de las infraestructuras y la movilidad, como la construcción de más de 2.000 viviendas públicas en el Camp dentro del Pla 50.000, la futura estación de autobuses de Reus, la ampliación del Hospital Joan XXIII de Tarragona o la creación del Consorci de gestió del Patrimoni de Tarraco, entre otros elementos. La construcción de la realidad metropolitana que promueve la AMT quiere "ganar en competitividad, capacidad de influencia y eficiencia y mejorar los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía.