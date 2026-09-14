Fiestas de Santa Tecla 2026 en Tarragona: guía de todos los actos que no te puedes perder

Las Fiestas de Santa Tecla 2026 en Tarragona volverán a llenar las calles de tradición, cultura popular, fuego y fiesta. Del 15 al 24 de septiembre (aunque algunos actos ya han tenido lugar este pasado fin de semana), la ciudad vivirá los momentos más emblemáticos de las fiestas patronales, con la Cercavila, los castells, los balls parlats, la Professó y el Correfoc como grandes reclamos para el público dentro de la cultura popular. En total, se han preparado más de 500 actos.

En este artículo hemos seleccionado las propuestas imprescindibles y los actos más singulares para disfrutar al máximo de las fiestas tarraconenses y conocer la esencia de Santa Tecla durante sus días más intensos, una de las expresiones más particulares de la cultura popular de Tarragona.

La Cercavila y el Seguici Popular

La Cercavila de Santa Tecla es uno de los actos más esperados de la fiesta mayor, especialmente para los más pequeños. En la víspera, el martes 22 de septiembre a las 19.00 h, todo el Seguici Popular sale a la calle con el bestiari, los gegants y nanos, los balls, los entremesos, las autoridades y la Banda Unió Musical. El recorrido comienza en la plaça de la Font y pasa por la calle Major, la plaza de les Cols, Merceria, Santa Anna, la plaza del Rei, el Cós del Bou, la Rambla Vella, la Rambla Nova y la calle Sant Agustí, antes de regresar al Palau Municipal.

El 23 de septiembre, el Seguici podrá verse de nuevo en dos citas: a las 9.15 h, con la anada a Ofici hasta la Catedral, y por la tarde, con la tradicional Professó de Santa Tecla, uno de los momentos más emotivos de las fiestas.

El Correfoc y la pirotecnia

El fuego es uno de los grandes protagonistas de las Fiestas de Santa Tecla, con numerosas ocasiones para disfrutar de la pirotecnia. Más allá de los elementos de fuego del Seguici Popular, el gran protagonista es el Correfoc, que tendrá lugar el 24 de septiembre a las 22.00 h. La cercavila saldrá de la plaza de la Mitja Lluna y recorrerá las calles de la ciudad hasta la Rambla Nova, con la participación de las colles de foc de Tarragona y de algunas invitadas.

Tradicionalmente, el Correfoc es el último acto de Santa Tecla y culmina con una carrera hasta el Balcó del Mediterrani, donde se podrá disfrutar del castillo de fuegos y de las grandes letras con el mensaje "Visca Santa Tecla!".

Santa Tecla 2026 también ofrecerá otras oportunidades para disfrutar de la pirotecnia tradicional, especialmente durante la Cercavila y la Professó del Seguici Popular. Además, el 17 de septiembre a las 19.30 h, el Drac de Sant Roc organizará una Cercavila de Foc a l’antiga para conmemorar los 600 años de su primera participación en las fiestas, con un espectáculo inspirado en sus orígenes.

La multitudinaria Baixada de l'Àliga

Si buscas el acto más multitudinario, nocturno y desenfrenado de las Fiestas de Santa Tecla de Tarragona, la Baixada de l’Àliga es una cita imprescindible. Con la participación de l’Àliga, la Mulassa, el Lleó y els Gegants del Cós del Bou, la noche del 21 al 22 de septiembre se convierte en la más concurrida por los jóvenes de toda la fiesta. A partir de las 24 h, los elementos bajan uno a uno las escaleras de la Catedral, acompañados por bandas y charangas, para recorrer las calles de la Part Alta hasta la plaza de la Font. Uno de los grandes atractivos de la Baixada es que el público que lo desee puede llevar los elementos durante un tramo del recorrido.

Ya de madrugada, la celebración hará una parada en la plaza del Rei, donde tendrá lugar la actuación de los DJs D-Broma. A partir de las 01.30 h, la Segona Baixada retomará el recorrido para llevar a los gigantes y al público hasta el Palau Municipal, poniendo punto final a una de las noches más emblemáticas de Santa Tecla.

Dames i Vells y los balls parlats

La sátira, el humor y los improperios también forman parte de la identidad de Santa Tecla. El Ball de Dames i Vells, con siglos de historia, es el ball parlat más popular de la ciudad gracias a sus rodolins, las palabrotas y su contundente crítica social. El espectáculo presenta cuatro parejas de ancianos que se cantan las cuarenta con ironía sobre la actualidad tarraconense, acompañados por el alcalde, el arzobispo, un guardia civil y una banda propia. Es un acto especialmente recomendable para los amantes del humor satírico, pero no es apto para quienes no quieran escuchar lenguaje malsonante.

Las tardes de los días 22 y 23 de septiembre, el Ball de Dames i Vells ofrece varias representaciones en las plazas de la Part Alta, convirtiéndose en una de las citas más esperadas del programa festivo.

Además, los diferentes balls del Seguici Popular también tienen su versión de ball parlat, con versots cargados de humor y crítica social. El mejor momento para verlos es el 22 de septiembre a las 21.30 h, después de la Cercavila, en la plaza del Rei, donde todos los grupos interpretan sus parlamentos y versots. El programa también incluye el Ball parlat de la Sebastiana del Castillo, que tendrá lugar el 18 de septiembre, con dos representaciones, a las 20.00 h y a las 22.30 h, en la plaza de les Cols.

La emoción de los castells y los Pilars Caminant

Si hay una actuación castellera singular dentro de las Fiestas de Santa Tecla, son los Pilars Caminant del día de la Mercè. La diada comienza a las 13 h en la plaza de les Cols y, después de dos rondas en las que las cuatro colles de la ciudad levantan sus castells, llega el momento más esperado: los espectaculares pilars de 4 caminant. Los Xiquets de Tarragona, la Colla Jove, los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau deben recorrer cientos de metros con el pilar levantado, subiendo y bajando las escaleras de la Catedral y avanzando por la calle Major, la bajada de la Misericòrdia y la plaza de la Font hasta el Ayuntamiento. Desde el balcón consistorial, el enxaneta es izado con la faixa, en uno de los momentos más espectaculares.

Las fiestas ofrecen otras dos grandes oportunidades para disfrutar de los mejores castells. El domingo 20 de septiembre al mediodía, la plaza de la Font acoge la Diada del Primer Diumenge de Festes, una de las citas castelleres más prestigiosas de la temporada. Participan los Castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Jove y los Xiquets, que acudirán con los mejores castells de su repertorio y la Gamma Extra asegurada. La segunda gran cita llegará el 23 de septiembre, en el mismo escenario, con la tradicional Diada de Santa Tecla, que reunirá al mediodía a las cuatro colles castelleres.

La cultura catalana de la Mostra de Folklore Viu

El sábado 19 de septiembre se celebrará la 42a Mostra de Folklore Viu, organizada este año por el Ball d’en Serrallonga de Tarragona. Esta edición gira en torno a la figura de Joana de Serrallonga y reivindica el papel de las mujeres en la cultura popular, reuniendo agrupaciones de diferentes puntos de Catalunya y una formación invitada de fuera del país en una muestra de la riqueza del folklore tradicional.

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La cercavila comenzará a las 20 h desde la Rambla Nova, con la participación del Ball de Panderetes de Vilafranca del Penedès, el Ball de Sederes de Reus, los Gegantons Americanos de Sitges, la geganta Elisabet Cristina de Brunsvic-Wolfenbüttel y el nan Cu-cut de Barcelona, antes de culminar el recorrido en la plaza de les Cols.