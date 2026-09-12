Love of Lesbian, Crim, Mónica Naranjo y Buhos, entre los grandes conciertos de Santa Tecla 2026 en Tarragona

Santa Tecla 2026 volverá a convertir Tarragona en un gran escenario musical, con conciertos para todos los gustos y noches que prometen ser especialmente intensas. Artistas consolidados, propuestas emergentes y actuaciones gratuitas se repartirán por distintos espacios de la ciudad. Estas son las citas que no te puedes perder.

12 de septiembre

En el fin de semana previo a las Fiestas de Santa Tecla destacan dos citas importantes en el calendario musical de la noche. En primer lugar, Love of Lesbian estará en la Tarraco Arena Plaça (TAP) a partir de las 21 h, presentando el nuevo disco, 'Ejército de salvación', lo que se convertirá en una celebración de los 25 años del grupo sobre los escenarios.

A las 22 h y en el Camp de Mart, la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) y Guillem Cardona estrenarán 'Mediterrània és una festa!', un enérgico espectáculo con los grandes éxitos de grupos y cantautores catalanes, como La Fúmiga, Lax'n'busto, Oques Grasses, Obrint Pas, Els Catarres, Lluís Llach o Raimon, lo que promete ser una apuesta sinfónica única. Las entradas se pueden adquirir en la página web del Ayuntamiento.

Además, desde el pasado día 10 y hasta este 13 de septiembre, la Terrasseta de Santa Tecla, en el parque Saavedra, ofrece varias propuestas musicales por las tardes, incluso el domingo al mediodía. Entre ellas, destacan Ypnosi, Dame Area y Anna Andreu.

18 de septiembre

El día 18 se estrenará el parque del Francolí en estas fiestas, un escenario para los conciertos que repite después de las últimas ediciones para tratar de descentralizar los actos. Ese viernes habrá las actuaciones de Fades (22:30 h), un trío catalán consolidado como la queer band de referencia, que presentarán 'Treu-te el biquini', el primer single de su nuevo proyecto; y de Svetlana (23:45 h), el dueto barcelonés con éxitos como 'Marrana'. Ambos son conciertos gratuitos y organizados por el Ayuntamiento de Tarragona, como todos los del parque Francolí.

La noche del viernes 18 también destaca el concierto de Crim, a las 00:30 h, en la calle Cós del Bou; que seguirá hasta altas horas de la madrugada con PD Murddock. La banda tarraconense más punk vuelve a su ciudad por las fiestas de Santa Tecla como uno de los grandes conciertos de estos días, invitados por la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Más allá de los cabezas de cartel, numerosos actos de esa noche contarán con música en directo y DJ.

19 de septiembre

La del sábado 19 de septiembre será la noche por excelencia en el panorama musical de Santa Tecla 2026, con especial atención a los conciertos gratuitos del parque Francolí. Allí, destacan el grupo tarraconense Sodi (22.30 h), agrupación joven y de reciente creación pero que ya ha ganado el Sona9 que presentará su primer disco, 'Havia de ser així'. Les seguirán Buhos (23.45 h) y su celebración de los 20 años, con un espectáculo de emociones e himnos que forman parte de la historia musical de Catalunya. La noche en el Francolí seguirá con el grupo de versiones Les Gamberres (01:00 h).

Más allá del centro festivo, otras opciones reinarán en el último fin de semana antes del día de Santa Tecla. Entre ellas, Mónica Naranjo estará en la TAP a partir de las 21 h, con su gira 'Greatest Hits Concerts 2026' de su principal discografía. A las 22 h, en el auditorio del Camp de Mart, habrá un concierto tributo a Serrat y Sabina.

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Finalmente, cabe destacar una propuesta de música nacida en la pasada Santa Tecla, la Revetlla de Bandes de la plaza Corsini, a las 23 h, en la que se entrentarán musicalmente la BUMT y dos agrupaciones de Carlet (País Valencià), ciudad en la que nació el pasodoble 'Amparito Roca', el himno oficioso de Santa Tecla. La Societat Unió Musical y la Agrupació Musical L'Artística de Carlet, bandas que es imposible ver en un solo escenario, unirán sus fuerzas para una noche de piezas tanto populares como actuales.