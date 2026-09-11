Este es el orden de actuación de las tres jornadas del Concurs de Castells 2026 de Tarragona

Este viernes por la tarde se ha decidido el orden de actuación y la ubicación en la plaza de las colles castelleres del Concurs de Castells de Tarragona, que se celebrará los días 27 de septiembre y 3 y 4 de octubre. El auditorio Pau Casals de El Vendrell ha acogido el sorteo, protagonizado por la canalla de los Nens del Vendrell, en un gesto que quiere recordar el papel de Pau Casals en el origen del certamen, que este año alcanza su 30.ª edición.

El sorteo ha establecido la ubicación en la plaza para las tres jornadas, tanto la de la plaça del Castell de Torredembarra (27 de septiembre) como las de la Tarraco Arena Plaça de Tarragona (3 y 4 de octubre). También se ha decidido el orden en el que cada colla levantará sus castells a lo largo de las cinco rondas máximas permitidas por el Concurs. En este sentido, las cuatro colles cabeza de cartel de la jornada final, y principales aspirantes al título, actuarán en el siguiente orden: Joves de Valls, Vella de Valls, Jove de Tarragona y Castellers de Vilafranca.

La posición en la plaza y el turno de actuación serán factores estratégicos para las colles que aspiren a ganar alguna de las tres jornadas. Este es el orden de actuación de cada una:

Domingo, 4 de octubre

Castellers de Barcelona Castellers de Sants Colla Joves Xiquets de Valls Castellers de la Vila de Gràcia Xiquets de Tarragona Colla Vella dels Xiquets de Valls Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau Moixiganguers d'Igualada Colla Jove Xiquets de Tarragona Xiquets de Reus Capgrossos de Mataró Castellers de Vilafranca

Las colles que intenten un castell igual o superior al 4 de 9 amb folre actuarán en solitario. Las que intenten un castell inferior lo harán en una ronda conjunta.

Sábado, 3 de octubre

Colla Jove de Castellers de Sitges Castellers de Terrassa Tirallongues de Manresa Xics de Granollers Colla Castellera Jove de Barcelona Castellers de Lleida Bordegassos de Vilanova Xicots de Vilafranca Marrecs de Salt Castellers d'Esplugues Castellers de la Sagrada Família Nois de la Torre Sagals d'Osona Xiquets del Serrallo Castellers de Sant Cugat Nens del Vendrell Castellers de Castelldefels Castellers de Sabadell

Las colles que intenten un castell igual o superior al 3 de 8 actuarán en solitario. Las que intenten un castell inferior lo harán en una ronda conjunta.

Domingo, 27 de septiembre

Castellers de Badalona Castellers de Mollet Castellers de Berga Esperxats de l'Estany Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample Castellers de Cerdanyola Castellers de Sarrià Castellers d'Esparreguera Colla Castellera de Figueres Castellers del Poble Sec Castellers de Caldes de Montbui Xiquets de Cambrils

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Las colles que intenten un castell igual o superior al 5 de 7 actuarán en solitario. Las que intenten un castell inferior lo harán en una ronda conjunta.