Sucesos
Una mujer de 27 años muere en un accidente en la N-340 en Altafulla (Tarragona)
El accidente, con tres vehículos implicados, dejó además cuatro heridos. La víctima mortal era vecina de l’Arboç (Baix Penedès)
Una mujer de 27 años ha muerto este pasado jueves por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340, a la altura de Altafulla (Tarragonès), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima mortal era vecina de l’Arboç, en el Baix Penedès.
Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso pocos minutos antes de las 22.30 horas. Por causas que todavía se están investigando, tres turismos se vieron implicados en una colisión por alcance. Como consecuencia del accidente, la conductora de uno de los vehículos falleció y otras cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron siete patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
Con este accidente, ya son 91 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas desde comienzos de año, según los datos provisionales del SCT. De ellas, 35 circulaban en motocicleta. Además, entre las víctimas mortales figuran nueve peatones, seis ciclistas, cuatro conductores de tractor y una persona que circulaba en patinete.
- Una asociación venezolana inicia una campaña para conseguir 5.000 euros para acusar a Zapatero en el caso Plus Ultra: 'Es responsable directo
- Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
- Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont en cuanto el TC establezca su doctrina sobre la malversación
- La agresiva entrevista de Cristina Pardo a Óscar Puente en Antena 3, en la que no paró de interrumpirle, le genera varapalos y elogios: 'Quiere ser Silvia Intxaurrondo
- La camarera de 'First dates' consigue una cita y le roba un soltero a una participante: 'Me han temblado las piernas
- Muere Cristóbal Colón, fundador de La Fageda
- Italia deja en suspenso la cumbre del MED5 con España tras la crisis migratoria por Ceuta
- Aliança Catalana agita la víspera de la Diada y agranda la división entre los partidos independentistas