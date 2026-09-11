Una mujer de 27 años muere en un accidente en la N-340 en Altafulla (Tarragona)

Una mujer de 27 años ha muerto este pasado jueves por la noche en un accidente de tráfico ocurrido en la N-340, a la altura de Altafulla (Tarragonès), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). La víctima mortal era vecina de l’Arboç, en el Baix Penedès.

Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso pocos minutos antes de las 22.30 horas. Por causas que todavía se están investigando, tres turismos se vieron implicados en una colisión por alcance. Como consecuencia del accidente, la conductora de uno de los vehículos falleció y otras cuatro personas resultaron heridas de diversa consideración.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron siete patrullas de los Mossos d’Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y siete unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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Con este accidente, ya son 91 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas desde comienzos de año, según los datos provisionales del SCT. De ellas, 35 circulaban en motocicleta. Además, entre las víctimas mortales figuran nueve peatones, seis ciclistas, cuatro conductores de tractor y una persona que circulaba en patinete.