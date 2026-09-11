La Diada Nacional en Valls mantiene la Gamma Extra con dos pilars de 8 de la Vella y la Joves

Actuación de trámite la que se vivió este pasado jueves por la noche, en la víspera del 11 de Setembre, durante la diada castellera de la Diada Nacional de Catalunya en Valls. Las dos colles de los Xiquets de Valls firmaron actuaciones tranquilas, con castells de 9 y con solo un castell de Gamma Extra por cada lado: dos pilars de 8 amb folre i manilles que mantienen el alto nivel de la cita. Se abre así todo un mes de septiembre de alta intensidad castellera que debe poner a punto las aspiraciones de cara al Concurs de Castells de Tarragona, a principios de octubre.

Otros años, la Diada Nacional en Valls, celebrada en la plaça del Blat a partir de las 20:00 horas y, por tanto, ya casi de noche, había traído grandes castells de Gamma Extra, como el 2 de 8 sense folre, el 4 de 9 amb folre i el pilar o el 5 de 9 amb folre. Este año, sin embargo, las dos colles vallenques, la Colla Vella y la Colla Joves, optaron por levantar el pie del acelerador, apenas 12 días después de la gran diada de Sant Fèlix en Vilafranca del Penedès, donde ambas agrupaciones firmaron las mejores actuaciones de sus temporadas.

Actuaciones a medio gas

La principal sorpresa de la jornada llegó con la caída del 4 de 9 amb folre i el pilar de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Tras una ejecución larga, el castell se levantó con facilidad, pero después de la cargada del 4 la situación se complicó. Perdió la forma antes de tiempo y acabó haciendo llenya, con muchos problemas en los pisos de terços, quarts y quints. Habría sido el sexto de la temporada para la Vella, después del último descargado hace menos de dos semanas, también de ejecución muy trabajada.

Esto ocurrió en la segunda ronda, después de que la Vella hubiera iniciado la actuación con un 4 de 9 amb folre que trabajan, como ya se vio en Sant Fèlix, para descargar con un piso más. Los rosats completaron la actuación con un nuevo 3 de 9 amb folre y un 4 de 8 amb el pilar, para terminar en la ronda de pilars con la otra gran apuesta del día: el pilar de 8 emmanillat, el quinto del año y la nota más destacada de la noche en Valls.

En el otro lado de la plaza, la Colla Joves Xiquets de Valls afrontó la Diada Nacional con tranquilidad y pensando en retos futuros. Abrieron con el 3 y el 4 de 9 amb folre, los dos castells de 9 básicos que ya han descargado en quince ocasiones esta temporada. Los vermells optaron finalmente por el 2 de 8 amb folre, la estructura aparentemente más asequible de la tarde, pero concebida para afrontar en las próximas semanas un piso más como 2 de 9 sense manilles. Este castell, cargado por la Joves en la Santa Úrsula del año pasado y nunca descargado por ninguna colla, será uno de los más codiciados por su puntuación en la jornada final del Concurs de Castells.

La Joves también cerró su actuación con el pilar de 8 amb folre i manilles, el único Gamma Extra de su exhibición y el segundo del año, tras una renovación completa de los pisos superiores que les permitió estrenarlo hace dos semanas en Vilafranca.

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Objetivo: Concurs

Una Diada Nacional que, por tanto, mantiene la categoría de Gamma Extra, pero lejos de los registros de años anteriores. La cita abre precisamente un septiembre muy exigente, tanto para las dos colles de los Xiquets de Valls como para el resto del mundo casteller, que tiene a principios de octubre la gran cita del Concurs. Diadas como las de Santa Tecla en Tarragona y la Mercè en Barcelona pueden servir a las agrupaciones punteras para terminar de afinar sus objetivos de cara al certamen tarraconense bienal.