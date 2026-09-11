El alcalde Rubén Viñuales apela a la "Catalunya orgullosa" en la celebración de la Diada Nacional en Tarragona

Diada Nacional tradicional en Tarragona que ha acabado teniendo tintes históricos. La celebración del 11 de septiembre en la ciudad ha contado con los ingredientes habituales: la ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova y el homenaje a Salvador Allende, pero la nota más significativa ha llegado al mediodía, en la tradicional diada castellera ante la Catedral, cuando los Xiquets del Serrallo han cargado, por primera vez en su historia, el 2 de 8 amb folre.

La jornada ha empezado poco antes de las 10 h en la punta del Miracle, ante el monumento del que fuera conseller en cap de Barcelona durante la Guerra de Successió. El paseo, que también lleva su nombre, se ha llenado de representantes políticos, sociales, culturales y deportivos de la ciudad para celebrar la habitual ceremonia. La Banda Unió Musical ha inaugurado el acto solemne con la interpretación de las piezas 'És la Moreneta' y la 'Santa Espina', a lo que la ha seguido el Cor Ciutat de Tarragona con 'Nova Primavera', un canto compuesto y escrito por las tarraconenses Marian Márquez y Olga Xirinacs.

"Catalunya la hemos construido entre todos"

Después, el alcalde Rubén Viñuales (PSC), en su discurso institucional, ha hablado de la historia de Catalunya como la de "un pueblo que ha sabido perseverar, que ha conservado una lengua, una cultura y unas tradiciones; que ha sabido defender una forma propia de entender la vida y de abrirse al mundo". En este sentido, ha apelado a la "Catalunya orgullosa de lo que es y, a la vez, capaz de continuar adelante".

Viñuales también ha querido destacar que “Catalunya la hemos construido entre todos: los que han nacido aquí y los que han llegado; los que llevan muchas generaciones aquí y los que apenas comienzan su camino”. Finalmente, el alcalde ha animado a continuar construyendo el proyecto catalán “con orgullo, respeto, esfuerzo y esperanza”.

El discurso ha dado paso a la lectura de un poema a cargo de Raquel Estrada y la escenificación de la compañía local Ehové, así como los pilars de las cuatro colles castelleres de la ciudad y la entonación del 'Cant del Poble' por el Cor Gregal. Más de 60 entidades de la ciudad, entre equipos deportivos, asociaciones culturales y sociales y partidos políticos (entre ellos, PSC, ERC, PP, Junts y ECP) han participado en la ofrenda floral al monumento. El acto ha finalizado con el himno nacional de 'Els segadors', cantado por todos los presentes.

Diada castellera histórica

En Tarragona, por el 11 de Setembre, también es tradicional la diada castellera en el Pla de la Seu, ante la Catedral y al mediodía, con las cuatro agrupaciones locales. En esta ocasión, la atención indiscutiblemente se la han llevado los Xiquets del Serrallo, la colla más pequeña de la ciudad, que ha conseguido, por primera vez, un castell 'amb folre', en este caso, el 2 de 8. La agrupación marinera lo ha afrontado en segunda ronda con los nervios de la primera vez, ya que nunca habían subido un folre encima de una pinya.

El castell se ha cargado 'in extremis' ante un público local entregado y muchos turistas. Con esta estructura, que quizá tratarán de descargar en unos días por Santa Tecla o en el Concurs de Castells, la ciudad de Tarragona se convierte en la primera del mundo casteller en tener cuatro colles que hacen 'folres', lo que ilustra el buen momento de forma de las cuatro agrupaciones.

Otras notas destacables de la actuación castellera han sido los dos castells de 9 de la Colla Jove, que ha recuperado una Tripleta que hacía nueve años que no se llevaba a la Diada, y el primer 5 de 8 del año de los Xiquets. Por su parte, los de Sant Pere i Sant Pau han tenido en el 4 de 8 amb l'agulla cargado su mejor castell.

Homenaje a Allende

Poco antes de la actuación castellera, el alcalde Viñuales también ha participado en el acto de homenaje a Salvador Allende en los jardines del Camp de Mart. En su discurso, el máximo representante local ha loado la figura del expresidente chileno, muerto un 11 de septiembre: "Allende soñó con una sociedad más justa, libre e igualitaria, y por defender esos ideales fue asesinado".

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"Su legado continúa inspirando a aquellas personas que creen en la democracia, la justicia social y la igualdad; su memoria nos recuerda que la inclusión, la solidaridad y los derechos humanos son nuestra responsabilidad", ha señalado Viñuales. El alcalde ha culminado el discurso lanzando un dardo a la ultraderecha, a quién ha acusado de plantear "falsas soluciones a problemas complejos, apelando al miedo y al odio".