Tarragona calienta motores para Santa Tecla con el primer fin de semana festivo

A menos de dos semanas para Santa Tecla, la ciudad de Tarragona pone en marcha estos días los actos previos de la Fiesta Mayor, con numerosas actividades para todos los públicos. Aunque, oficialmente, las fiestas comenzarán el martes 15 de septiembre, este próximo fin de semana ya llega repleto de propuestas, algunas de ellas, las más tradicionales.

La apertura este viernes, 11 de septiembre, del estand de las fiestas, en el Teatre Tarragona, dará el pistoletazo de salida a unos días muy intensos. El sábado 12 habrá la Nit del Patrimoni, con puertas abiertas a monumentos, pero también numerosas actividades, entre las que destaca el Ball Parlat de la Sebastiana del Castillo en la Rambla de Bonavista, barrio que visitará por cuarto año consecutivo para dar a conocer sus peripecias como bandolera a todos los vecinos y vecinas.

Dos aniversarios centenarios

Con motivo de los aniversarios de los Gegants Moros y del Gegantó Negrito, razón por la cual sus portants serán homenajeados con el título de Perpetuadors de Santa Tecla, se han organizado una serie de actos de celebración. Este mismo sábado a las 18:00 horas se inician con la muestra 'Espases festives', con diferentes elementos representativos y emblemáticos de la cultura popular catalana que tienen la espada como elemento representativo. Y participan los Gegants de la Ciutat de Valls; el Ball de Cavallets de Torredembarra; los Gegants de la Vila de Sitges y los Tornejants d’Algemesí. Una vez expuestos, a partir de las 19 h comenzarán una cercavila que irá desde el Banc d’Espanya hasta la plaça de les Cols. A las 20 h aproximadamente, harán los Balls de lluïment.

Otro de los aniversarios destacados de esta Santa Tecla es el centenario de los Xiquets de Tarragona, cuyo acto institucional se celebrará el sábado a las 19:30 h en el Teatre Tarragona y al que asistirá el alcalde, Rubén Viñuales. El año 1926 marca el inicio del renacimiento casteller con la reorganización de los Xiquets de Tarragona por Santa Tecla y la creación de los Nens del Vendrell por las ferias de Santa Teresa. Una colla, la tarraconense, que era heredera directa, y con una clara continuidad humana y simbólica, de los Xiquets de Tarragona - Colla La Mercè (1885-1897), que a su vez era continuadora del legado de la Colla de Pescadors, desaparecida a finales de la década de los cincuenta del siglo XIX. Una colla que rivalizó con la Nova antes y después de la Guerra Civil hasta la reunificación forzada en 1970. Un hecho de gran importancia para el mundo casteller y para Tarragona, capital castellera.

La noche del sábado también tendrá como protagonista La Cucafera Baixa, a partir de las 22 h desde la plaça de les Cols, con la representación de la leyenda en las escaleras de la Catedral, acompañados un año más de la Xaranga Tocabemolls hasta la plaça dels Carros.

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El domingo a las 12 h del mediodía, en el Ayuntamiento, el alcalde de Tarragona presidirá un homenaje festivo a Pedro Algar Giménez, el mítico Tío Pedro, tristemente fallecido el pasado mes de mayo, gitano de la Part Alta y destacado miembro de una saga gegantera única. Algar fue el portant del Negrito durante más de cincuenta años, durante los cuales imprimió un carácter especial y muy personal al gegantó más querido de la ciudad, que este año celebra sus 170 años. Los portants de los Gegants Moros y Negritos y todos los fiesteros tarraconenses le rendirán un merecido reconocimiento.