La Nit del Patrimoni llega este sábado a Tarragona con puertas abiertas a monumentos, danza y visitas nocturnas

El próximo sábado 12 de septiembre se celebra la Nit del Patrimoni, en el marco de las fiestas de Santa Tecla y, al mismo tiempo, como parte de la programación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. De forma simultánea, las quince ciudades que integran este grupo celebran conjuntamente esta gran fiesta del patrimonio. En Tarragona tendrá lugar el sábado 12, mientras que en el resto de ciudades también se desarrollará los días 11, 18 y 19 de septiembre.

Con motivo de esta celebración, la ciudad ofrecerá una jornada de puertas abiertas en sus principales monumentos y espacios museísticos: el Circo y Pretorio, el Anfiteatro, el Paseo Arqueológico, el Foro de la Colonia y la Casa Canals. Además, el programa incluye visitas guiadas, un espectáculo de títeres y dos actuaciones de danza.

Visitas guiadas a los monumentos

A las 19:00 h se realizarán visitas guiadas al Anfiteatro y al Paseo Arqueológico, con salidas simultáneas en catalán y castellano.

Anfiteatro: punto de encuentro frente a la puerta de acceso al monumento.

Paseo Arqueológico: inicio junto a la entrada situada en la avenida de Catalunya con la Vía del Imperio.

La jornada continuará a las 22:00 h con una visita guiada al Circo y Pretorio, también en catalán y castellano. El punto de encuentro será la entrada del Circo, en la Rambla Vella.

Más actividades

En la Volta del Pallol se ofrecerán pases de Mapping Tàrraco, una experiencia audiovisual inmersiva que permite descubrir la historia de la antigua Tàrraco mediante proyecciones de gran formato. La actividad será gratuita y podrá visitarse de 19:00 a 23:00 h, con sesiones cada 30 minutos que alternarán los idiomas catalán y castellano.

El Espacio Turismo propone un espectáculo de títeres para toda la familia: Marco Antonio y Cleopatra, inspirado en la muñeca de marfil de Tàrraco. La obra recrea con humor e imaginación la historia de estos dos célebres personajes. Habrá dos funciones, una a las 12:00 h y otra a las 17:30 h.

Danza contemporánea en el Foro de la Colonia

El recientemente inaugurado recinto del Foro de la Colonia acogerá dos espectáculos de danza. A las 12:00 h, dentro del ciclo Escena Patrimonio, la compañía L'Esbord presentará Catalanwashing, una propuesta que utiliza el lenguaje de la danza de raíz tradicional como vía de expresión contemporánea. La pieza explora la identidad catalana desde una mirada innovadora y convierte la danza en un lenguaje artístico con el que reflexionar sobre la propia identidad.

Por la tarde, a las 18:30 h, será el turno de Flop, una creación del coreógrafo Antonio Ruz. Interpretada por dos bailarines, esta coreografía de pequeño formato ofrece una mirada íntima sobre el fracaso, la fragilidad y el deseo, y plantea qué significa realmente fracasar, tanto en los proyectos como en las relaciones, para transformar la derrota en un espacio de reflexión y belleza.

La IX edición la Nit

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GCPHE) presenta así la novena edición de La Noche del Patrimonio, la mayor celebración cultural conjunta de las quince ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Por primera vez, la programación se desarrollará durante dos fines de semana de septiembre, con una amplia oferta de actividades gratuitas que incluirá visitas nocturnas a espacios patrimoniales, espectáculos, conciertos y propuestas para todos los públicos. Este nuevo formato refleja la evolución del evento hacia un modelo cultural más amplio, participativo y descentralizado, que pone en valor la singularidad de cada ciudad y adapta la programación a las necesidades de cada territorio.

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El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España reúne a las quince ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la UNESCO: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda. A través de la colaboración entre sus miembros, el grupo impulsa estrategias comunes de conservación del patrimonio, promoción turística y difusión cultural, fomentando el desarrollo sostenible y la preservación de estos enclaves excepcionales.