La gira de despedida de Love of Lesbian llega este sábado a Tarragona

El grupo catalán de pop-rock Love of Lesbian (LOL) aterriza este sábado, 12 de septiembre, en la Caixabank Tarraco Arena de Tarragona, dentro de su gira de despedida -o de hasta luego- para presentar en directo su último disco, 'Ejército de salvación'.

La gira, sin nombre específico y que responde a dos conceptos, 'El último verso' y 'El arte de detener el tiempo', llega con un repertorio concebido como un sincero homenaje a la amistad, la lealtad y el refugio que suponen los vínculos humanos frente a las adversidades.

Así, y a tenor de lo escuchado en otros conciertos anteriores, suelen sonar canciones como 'Ejército de salvación', 'Cuando no me ves', 'Bajo el volcán', 'Noches reversibles', 'Contradicción', 'Sesenta memorias perdidas', '¿Qué vas a saber?', 'Música de ascensores', 'Un día en el parque', 'Los males pasajeros' o 'Cosmos (Antisistema solar)'.

También 'La Champions y el Mundial', 'Me amo', 'Incendios de nieve', 'La hermandad', 'Allí donde solíamos gritar', 'Los irrompibles', 'Los toros en la Wii (Fantástico)' o 'Club de fans de John Boy'. Asimismo, según el día pueden sonar otras canciones como 'Universos infinitos', 'Domingo astromántico', 'Contraespionaje', 'Cuestiones de familia', 'La noche eterna', 'El poeta Halley' u 'Oniria e Insomnia'.

O sea, unas 5 piezas de su última obra y el resto, éxitos de una banda con 30 años de trayectoria, con público de todas las edades que, en Tarragona, ha comprado ya 5.500 entradas, por lo que el concierto está cerca de colgar el cartel de 'Agotadas todas las localidades'.

Gira por tode el Estado

La actual gira de despedida les ha llevado por todo el Estado y, tras Tarragona, recalará en Sevilla -día 18-, Alcalá de Henares -día 25-, Barcelona, día 26, la Mercè-, Bilbao -3 de octubre-, Zaragoza -día 14-, A Coruña -días 16 y 17-, Valencia -11 de diciembre- y Gijón -día 19-. Asimismo, habrá paradas en México en noviembre, concretamente en Ciudad de México -días 24 y 25- y en Puebla -día 28-.

Fundada a mediados de los años noventa en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), la banda empezó cantando en inglés -su primer disco se titulaba 'Is it fiction?-, antes de dar un giro definitivo al castellano con álbumes como 'Maniobras de escapismo' o 'Cuentos chinos para niños del Japón'.

No obstante, fue la publicación de '1999 (o cómo generar incendios de nieve con una lupa enfocando a la Luna)' lo que marcó un auténtico antes y un después en su carrera, y les catapultó de las salas de pequeño formato a los principales festivales del país y les convirtió en un fenómeno de masas, tanto en España como en Latinoamérica.

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Luego llegaron 'La noche eterna. Los días no vividos', 'El poeta Halley' o 'V.E.H.N.', que consolidaron un sonido particular y unas letras repletas de metáforas, ironía y sensibilidad poética.