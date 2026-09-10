Desmantelado un secador de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona) e intervenidas 4 armas de fuego

Los Mossos d'Esquadra desmantelaron este lunes un secador de marihuana ubicado en una antigua explotación avícola de Cabra del Camp (Tarragona), donde fue detenido un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y uno de tenencia de armas, ya que se incautaron 4 armas de fuego.

La investigación se inició en junio y en los meses siguientes los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia discreta cerca de la propiedad, si bien constataron que la finca estaba relacionada con el cultivo, según informa la policía catalana en un comunicado.

El lunes se llevó a cabo una entrada y registro donde se intervinieron 620 kilos de cogollos de marihuana, así como tres armas de fuego largas y un revólver.

Dentro no se encontraba el presunto sospechoso, pero se acabó presentando en dependencias policiales al día siguiente y los agentes pudieron detenerlo.

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El detenido ha pasado a disposición judicial este jueves por la mañana.