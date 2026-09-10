Sucesos
Desmantelado un secador de marihuana en Cabra del Camp (Tarragona) e intervenidas 4 armas de fuego
Mossos ha detenido a un hombre de 45 años acusado de presuntos delitos de tráfico de drogas y tenencia de armas
Los Mossos d'Esquadra desmantelaron este lunes un secador de marihuana ubicado en una antigua explotación avícola de Cabra del Camp (Tarragona), donde fue detenido un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y uno de tenencia de armas, ya que se incautaron 4 armas de fuego.
La investigación se inició en junio y en los meses siguientes los investigadores establecieron dispositivos de vigilancia discreta cerca de la propiedad, si bien constataron que la finca estaba relacionada con el cultivo, según informa la policía catalana en un comunicado.
El lunes se llevó a cabo una entrada y registro donde se intervinieron 620 kilos de cogollos de marihuana, así como tres armas de fuego largas y un revólver.
Dentro no se encontraba el presunto sospechoso, pero se acabó presentando en dependencias policiales al día siguiente y los agentes pudieron detenerlo.
El detenido ha pasado a disposición judicial este jueves por la mañana.
- Juan Leo, jubilado con una pensión de 1.600 euros: 'He cotizado 45 años para recibir la jubilación y hay jóvenes que cobran más que yo
- Ismaray, médica cubana que trabaja como camarera en España: 'Cobro 1.432 euros al mes y tengo que estar de pie las 8 horas, tenga o no clientes
- Dimite Josep Lluís Trapero, director general de los Mossos
- Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez este miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
- Alfonso Arús pierde a Marc Redondo en 'Aruser@s': el meteorólogo abandona laSexta para fichar por TVE
- Apple presenta el iPhone 18 Pro y Pro Max: precio, novedades y fecha de salida en España
- La fiscal del caso Zapatero investiga el uso de una empresa de Luxemburgo para financiar a Plus Ultra con 9 millones de capital venezolano
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor