Sucesos
Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación junto a la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) que ralentiza la circulación
El incendio ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido sur
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Varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat están trabajando en la extinción de un incendio de vegetación que se ha originado este jueves al mediodía junto a la autopista AP-7, en el término municipal de Ulldecona (Montsià).
El aviso del suceso se ha recibido a las 13:29 horas, tras el cual el cuerpo de bomberos ha activado un medio aéreo y 7 medios terrestres para las labores de extinción.
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que el incendio provoca marcha lenta en la circulación en ese punto, en sentido sur, y que ha obligado a cortar uno de los dos carriles. El punto kilométrico afectado es el 336,50 - 336,00.
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