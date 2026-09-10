Los Bombers trabajan en un incendio de vegetación junto a la AP-7 en Ulldecona (Tarragona) que ralentiza la circulación

Varias dotaciones de los Bombers de la Generalitat están trabajando en la extinción de un incendio de vegetación que se ha originado este jueves al mediodía junto a la autopista AP-7, en el término municipal de Ulldecona (Montsià).

El aviso del suceso se ha recibido a las 13:29 horas, tras el cual el cuerpo de bomberos ha activado un medio aéreo y 7 medios terrestres para las labores de extinción.

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El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que el incendio provoca marcha lenta en la circulación en ese punto, en sentido sur, y que ha obligado a cortar uno de los dos carriles. El punto kilométrico afectado es el 336,50 - 336,00.