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Entre marzo y octubre

El aeropuerto de Reus recuperará la conexión directa con Ámsterdam con tres nuevas rutas semanales

Los Países Bajos representan el cuarto mercado internacional de la Costa Daurada y el tercero de las Terres de l’Ebre

Un avión de Transavia, que operará la nueva ruta entre Reus y Ámsterdam, en una imagen de archivo en el aeropuerto de Girona.

Un avión de Transavia, que operará la nueva ruta entre Reus y Ámsterdam, en una imagen de archivo en el aeropuerto de Girona. / DAVID APARICIO

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EFE

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Tarragona
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El aeropuerto de Reus estrenará en marzo de 2027 una ruta con Ámsterdam (Países Bajos), operada por la compañía Transavia y con tres frecuencias semanales hasta octubre, según ha informado la Diputació de Tarragona este jueves.

La nueva ruta estará activa del 30 de marzo al 30 de octubre de 2027, con vuelos los martes, jueves y sábados, que se pondrán a la venta a partir del 16 de septiembre.

De esta manera, el aeropuerto de Reus recupera la conexión con Ámsterdam, que Transavia ya operó entre 2017 y 2019. La apertura de la ruta también conlleva el retorno de la aerolínea al aeropuerto tarraconense.

Según la Diputació, los Países Bajos son “un mercado estratégico” para la provincia de Tarragona, al representar el cuarto mercado internacional de la Costa Daurada y el tercero de las Terres de l’Ebre.

Tarragona registró, en 2025, 258.000 visitantes neerlandeses, con un 42 % de las llegadas fuera de los meses de junio a septiembre, “un comportamiento menos estacional que el de otros mercados internacionales y que contribuye a los objetivos de desestacionalización de la actividad turística”.

La Diputació destaca que el mercado neerlandés “presenta oportunidades especialmente vinculadas al turismo cultural, gastronómico, de naturaleza y a las escapadas de corta duración”.

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La apertura de nuevas conexiones y la ampliación de las operaciones en el Aeropuerto de Reus son fruto del trabajo conjunto de la Mesa Estratégica del Aeropuerto, que cuenta con el impulso del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.

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