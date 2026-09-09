El Ayuntamiento de Tarragona amplía la recogida selectiva con nueve puntos limpios de proximidad

El Ayuntamiento de Tarragona amplía la red municipal de recogida selectiva con la instalación de 9 nuevos puntos limpios de proximidad distribuidos por diferentes zonas de la ciudad. Ocho serán mini puntos limpios destinados a residuos específicos de pequeño formato y el noveno, situado en la plaza Imperial Tàrraco, frente a la estación de autobuses, tendrá una capacidad superior y permitirá depositar una gama más amplia de residuos.

El objetivo de la actuación es acercar la recogida selectiva a la ciudadanía y facilitar la correcta separación de residuos que necesitan una gestión específica, evitando que acaben en el contenedor de resto.

La concejala de Limpieza Pública, Sonia Orts (PSC), ha destacado que “queremos que reciclar bien sea cada vez más fácil y esté cada vez más cerca de casa. Con estos nuevos puntos ampliamos las alternativas que tiene la ciudadanía para separar correctamente los residuos y, sobre todo, facilitamos que un gesto cotidiano como llevar unas pilas, una bombilla o un cable al lugar correcto sea mucho más sencillo”.

Orts ha subrayado que “no solo queremos recoger más selectivamente, sino recoger mejor. Hay residuos que contienen materiales que pueden recuperarse y volver a aprovecharse y, por tanto, es importante evitar que acaben mezclados con el resto”.

Listribuidos por la ciudad

Las ocho puntos limpios pequeños permitirán depositar CDs, cartuchos de impresora, cables procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías y acumuladores y bombillas. En el Centre se instalarán en: Rambla Nova, 59, frente a la OMAC, en la plaza Corsini y en la calle Orosi, frente a la estación de tren. En Ponent, se ubicarán en: calle Riu Fluvià, 15, de Torreforta, y en la calle Onze, n.º 6, de Bonavista.

En la zona Nord habrá puntos en: calle Violant d’Hongria, n.º 23, en Sant Pere i Sant Pau, y en la calle Mas dels Cups, n.º 5, en Sant Ramon. En Llevant, el punto se ubicará en: la plaza de les Comarques Catalanes, en La Móra. El coste anual de estos ocho puntos es de 3.204,97 euros.

El noveno punto se instalará en la plaza Imperial Tàrraco, frente a la estación de autobuses, y será de mayores dimensiones. En este caso, se podrán llevar fluorescentes, bombillas de bajo consumo, pequeños electrodomésticos, teléfonos móviles, cápsulas de café, tapones, libros y revistas, aerosoles, pilas, tóneres, CD y radiografías. El coste anual de este punto es de 5.994,21 euros.

Disponibles durante toda la jornada

Los nuevos puntos quedarán instalados de manera permanente en la vía pública y, por tanto, podrán utilizarse durante toda la jornada. Siguen así el modelo del punto limpio permanente instalada el pasado mes de febrero en la calle Pont i Gol, a la altura de la comisaría de la Guardia Urbana, que permite a la ciudadanía depositar residuos en cualquier horario.

Las nuevas instalaciones complementarán, y no sustituirán, el servicio municipal de puntos limpios móviles, que desde junio de 2025 incorporó más puntos, vehículos y un servicio de información y sensibilización ambiental. La instalación de los nuevos puntos contribuirá a incrementar los índices de recogida selectiva y, especialmente, a mejorar la calidad de los residuos recogidos.

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Residuos como pilas, bombillas, pequeños aparatos eléctricos o electrónicos y otros materiales específicos necesitan circuitos de gestión diferenciados. Su correcta separación permite tratarlos adecuadamente y, cuando es posible, recuperar los materiales que contienen para que puedan volver a incorporarse a los procesos productivos. Con esta actuación, Tarragona continúa avanzando hacia un modelo de gestión basado en la prevención, la reutilización, el reciclaje y la economía circular, al tiempo que facilita a la ciudadanía herramientas más cercanas para participar en él.