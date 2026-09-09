Rimas, rumba y crítica social por Santa Tecla: Tarragona reivindica la herencia gitana con la recuperación de los garrotines

"Al garrotín, al garrotán, de la vera vera vera de Sant Joan" es el verso más conocido del estribillo de una forma tradicional del pueblo gitano en Catalunya. El garrotín es una canción popular muy extendida entre los payos catalanes, con una rima sencilla, una letra improvisada y un marcado tono humorístico. Desde hace cuatro años, la Asociación de la Mulassa de Tarragona organiza durante las Fiestas de Santa Tecla un encuentro dedicado a este tipo de músicas populares y, este año, irá un paso más allá con la voluntad de diversificar la muestra.

Reunión entre amigos, una guitarra como acompañamiento, improvisación y agilidad musical, ironía y crítica social: esos son algunos de los ingredientes característicos de los garrotines. Con una tradición históricamente vinculada a la comunidad gitana de Lleida, pero también a la Part Alta de Tarragona, donde todavía vive una importante comunidad de gitanos catalanes, esta música llegó a Cataluny posiblemente desde América o desde el norte de la península ibérica. Así lo explica Josep Veciana, miembro de la Mulassa de Tarragona y organizador de la 4ª Garrotinada de las Fiestas de Santa Tecla.

Durante tres años, dentro de la fiesta mayor, la organización ha apostado por recuperar esta tradición gitana arraigada en Tarragona, aunque todavía muy desconocida. "El garrotín es un palo del flamenco, y era la forma de divertirse de las clases populares gitanas", revela Veciana, que reivindica: "Muchas veces adoptamos formas de fuera pensando que son más 'guays', pero aquí también tenemos tradiciones propias". En estas primeras ediciones han participado figuras reconocidas de la comunidad gitana de la Part Alta, como el artista Joan Reyes, considerado el último garrotinero de Tarragona.

En concreto, un garrotín es un verso de arte menor heptasílabo en catalán (octosílabo en castellano), compuesto por cuatro versos, de los cuales riman el segundo y el cuarto: libre, A, libre, A. "Entre las canciones improvisadas en verso, probablemente sea la más fácil de cantar. Es un palo que se inspira en la rumba catalana; una forma bebe de la otra. Eso hace que el ritmo sea muy divertido, que se pegue con facilidad y que dé pie a la ironía", explica el organizador.

Un nuevo formato de Garrotinada

Desde hace cuatro años, la Mulassa se ha marcado el objetivo de recuperar y preservar esta tradición popular, emparentada con los 'balls parlats' de la plaza, como el Ball de Dames i Vells, el Ball de Sant Miquel dels Diables o la Sebastiana del Castillo. "Es nuestra forma de reivindicarnos, de divertirnos, de hacerlo en catalán y con ese estilo tan nuestro de reírnos de todo y de todos", resume Veciana.

Este año, sin embargo, el formato será diferente. El domingo 20 de septiembre, a las 19:00 horas, la plaza del Fòrum acogerá una nueva edición de la Garrotinada. "Después de tres años centrados en recuperar y renovar la tradición, vimos que la fórmula inicial se había agotado. Ahora queremos mostrar que los versos populares e irónicos existen también en otras tradiciones catalanas y en otras formas de glosar", explica el organizador.

En esta ocasión participarán representantes de las jotas tortosinas y de las corrandes, más propias del Pirineo, pero unidas por el mismo arte de versificar e improvisar.

Desde Amposta y La Ràpita llegarán Imma de Sopa y Àlex lo Cantador, reconocidos intérpretes de la Jota del Ebro, mientras que Laia Pedrol y Alexandre Nebot representarán las Corrandes. "Los pondremos a prueba con la gracia de la improvisación, primero con los garrotines para que el público vea su talento", explica Veciana, quien adelanta que también han invitado a dos grupos de glosadores, uno de Tarragona y otro de Reus. "Jugaremos con la rivalidad histórica entre ambas ciudades y la llevaremos al mundo del garrotín".

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Como cierre del encuentro, un micrófono abierto permitirá que cualquier persona del público que se atreva pueda improvisar sus propios versos.