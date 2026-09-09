La Marató de Donants de Sang de Tarragona aspira a alcanzar las 800 donaciones durante las Fiestas de Santa Tecla

La mayor campaña de donación de sangre de Tarragona es la que se celebra cada año coincidiendo con la Fiesta Mayor de Santa Tecla. Este año, la apuesta es aún más ambiciosa, ya que se prolongará un día más: la Marató de Donants de Sang i Plasma de Tarragona arrancará la tarde del jueves 17 de septiembre y se extenderá durante dos jornadas más, hasta el mediodía del sábado 19 de septiembre. El punto de donación será, como siempre, el Teatre Tarragona, en horario de 9:00 a 21:00 horas.

Los tres días de la Marató pretenden ofrecer un horario más amplio a la ciudadanía para que tenga más oportunidades de encontrar el mejor momento para detenerse y realizar el gesto de donar en plena fiesta mayor, con un programa de actividades muy intenso. Se espera que más de 800 personas acudan a donar sangre y plasma durante toda la Maratón, contribuyendo así a mantener unas reservas de sangre adecuadas tras el verano y el puente de la Diada del 11 de septiembre.

La Maratón de Sangre y Plasma de Tarragona se ha presentado este miércoles con la participación del alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, quien ha afirmado que "Tarragona es una ciudad solidaria y es en días como los de la Maratón de Sangre cuando más se demuestra. Animamos a toda la ciudadanía a participar en esta gran fiesta de la solidaridad. Donar sangre es dar vida y, tal como dice el lema de este año, es un vínculo que nos hace inmensos".

Por su parte, el jefe del Servicio Territorial del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre del Banc de Sang i Teixits, Albert Soley, ha destacado que "la Maratón de Sangre y Plasma de la ciudad de Tarragona es cada año la que consigue más donaciones; en una de las jornadas de ediciones anteriores se llegaron a alcanzar hasta 1.200 donaciones".

Desde que se introdujo la donación de plasma en la Maratón de Tarragona, hace nueve años, más de 7.000 tarraconenses han donado sangre o plasma en el teatro de la ciudad, en un gesto que representa un Vínculo que nos hace inmensos, tal y como recoge el lema de la donación de sangre de este año, que quiere poner de relieve la importancia de una acción individual como esta para el conjunto de la sociedad.

Como es habitual, durante los meses de verano las personas donantes cambian sus hábitos debido a las vacaciones y al calor, lo que provoca una disminución de las donaciones de sangre. En términos generales, entre julio y agosto se ha registrado un descenso del 20 % en las donaciones, una cifra que mantiene las reservas de sangre por debajo de los niveles óptimos al inicio de septiembre. Por ello, la mayor campaña del año llega en un momento clave.

Cabe recordar también que este año el Banc de Sang impulsa con especial intensidad la donación alterna de sangre y plasma entre las personas donantes, ya que este último componente sanguíneo se ha convertido en un recurso tan necesario como la sangre debido a sus múltiples aplicaciones. La donación de plasma se ofrece en la Maratón de Tarragona desde hace ya casi diez años.

Catalunya está inmersa en el objetivo de alcanzar la autosuficiencia en plasma, una meta en la que trabajan la mayoría de países europeos y que, desde la pandemia, busca garantizar el suministro de plasma para los pacientes sin depender de terceros países. También es importante recordar que la sangre caduca, especialmente las plaquetas, cuya vida útil es de solo cinco días. Por ello, cada día se necesitan 1.000 donaciones de sangre. Quienes deseen donar pueden reservar cita online o acudir directamente al Teatre Tarragona.

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Con la campaña de Tarragona, este verano serán un total de 62 las localidades que incorporan una campaña de donación a su programa de Fiesta Mayor, en algunos casos con iniciativas que se prolongan durante más de un día. La propuesta, nacida hace 21 años en Mollet del Vallès, se ha consolidado en numerosos municipios de todo el territorio y este año ha dado un salto exponencial, alcanzando las 67 campañas organizadas con motivo de sus fiestas mayores, 25 más que el año pasado.