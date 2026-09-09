Un embajador del Papa León XIV visitará Tarragona durante las Fiestas de Santa Tecla

El nuncio apostólico en España y Andorra, Monseñor Piero Pioppo, visitará Tarragona y Reus del 22 al 25 de septiembre, invitado por el arzobispo Joan Planellas para realizar una visita pastoral a la Archidiócesis. Durante su estancia, el representante del Santo Padre participará en diversos actos de las fiestas de Santa Tecla y de la Mare de Déu de Misericòrdia, en Tarragona y Reus, respectivamente. Además, visitará el Centro Penitenciario Mas d’Enric, donde celebrará la eucaristía con internos y voluntarios.

La visita de Mons. Pioppo a la Archidiócesis de Tarragona, anunciada este miércoles por fuentes del Arzobispado, guardará cierta similitud con la que el pasado mes de junio realizó el papa León XIV en Barcelona y Montserrat. El nuncio apostólico tendrá una agenda repleta de actos que le permitirán sumergirse en la realidad eclesial, social y cultural de Tarragona, conocer de cerca la vida de la Iglesia diocesana y reforzar los vínculos de comunión con la Iglesia universal.

La agenda de Mons. Piero Pioppo en Tarragona y Reus

Mons. Piero Pioppo llegará a Tarragona el martes 22 por la tarde y se alojará en el Palacio Arzobispal, donde mantendrá un encuentro con el Consejo Episcopal. Al día siguiente, día 23, festividad de Santa Tecla, presidirá (10:00 h) el oficio pontifical en la catedral y, al finalizar, se trasladará hasta el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde presenciará la diada castellera. Por la tarde, presidirá también el oficio de vísperas (18:00 h) y, a continuación, la procesión con la reliquia del Braç de Santa Tecla, que recorrerá las principales calles de la Part Alta.

El jueves 24, por la mañana, mantendrá un encuentro con todos los presbíteros de la Archidiócesis en el Seminario que finalizará con un almuerzo. Por la tarde, Mons. Pioppo se desplazará hasta el Centro Penitenciario Mas d’Enric (El Catllar), donde celebrará la Eucaristía con internos y voluntarios, acompañados por el grupo musical Praiselord. Por la noche, el nuncio estará en Reus para presidir el rosario procesional de antorchas (22:30 h).

Finalmente, el viernes 25, festividad de la Mare de Déu de Misericòrdia, Mons. Pioppo presidirá la misa en la plaza del Santuari de Reus (11:00 h), en lo que será su último acto en la Archidiócesis.

Precisamente, los nuncios apostólicos tienen encomendado el oficio de representar al Santo Padre de manera estable ante las Iglesias particulares o también ante los Estados y las autoridades públicas a las que son enviados. En el Estado español tienen una doble misión. Su tarea principal es procurar que cada vez sean más estrechos y eficaces los vínculos de unidad entre la Sede Apostólica y las Iglesias particulares; y también les corresponde asistir a los obispos con la acción y el consejo, sin menoscabar el ejercicio de su legítima potestad.

Delegado del Papa

El actual nuncio apostólico en España y Andorra, Mons. Piero Pioppo, nació en Savona (Italia) el 29 de septiembre de 1960. Fue ordenado sacerdote en Acqui, su diócesis, el 29 de junio de 1985. Obtuvo el doctorado en Teología Dogmática en Roma y en 1991 comenzó su formación como diplomático en la Academia Pontificia Eclesiástica.

Dos años más tarde ingresó en el Servicio Diplomático de la Santa Sede, a través del cual prestó servicio en las Nunciaturas Apostólicas de Corea del Sur y Chile. También formó parte de la Sección para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede y en 2006 fue nombrado prelado del Instituto para las Obras de Religión.

En 2010 recibió la ordenación episcopal y fue nombrado por el papa Benedicto XVI arzobispo titular de Torcello y nuncio apostólico en Camerún y Guinea Ecuatorial. Mons. Piero Pioppo escogió como lema episcopal Quasi lignum super aquas ("Como un árbol que arraiga junto al agua"). Posteriormente, en 2017, pasó a estar al frente de la Nunciatura Apostólica de Indonesia. Un año después recibió el encargo de representar a la Santa Sede ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Finalmente, el 15 de septiembre de 2025, el papa León XIV lo nombró nuncio apostólico en España y Andorra.

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Esta visita en Tarragona estaba programada para septiembre del año pasado, pero los cambios en la Nunciatura —su predecesor, Mons. Bernardito Auza, fue destinado como nuncio ante la Unión Europea en mayo de 2025— obligaron a aplazarla hasta el nombramiento de su sucesor, que se produjo cuatro meses después, el 15 de septiembre.