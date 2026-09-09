Reus sancionará con 30.000 euros a la empresa de limpieza pública por "incumplimientos graves"

El Ayuntamiento de Reus impondrá hasta cinco sanciones de 6.000 euros cada una a la empresa concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos por cinco incumplimientos del contrato. El servicio municipal de inspección ha detectado los incumplimientos en la prestación deficiente de la recogida, el lavado y el mantenimiento de los contenedores, así como en el barrido de aceras y en la limpieza de manchas y grafitis. Las infracciones se consideran graves de acuerdo con el régimen de incumplimientos y penalizaciones previsto en el contrato. Las sanciones suman un total de 30.000 euros.

El pasado mes de diciembre, la Concejalía de Vía Pública puso en marcha un innovador programa informático para hacer un seguimiento en tiempo real de las tareas que lleva a cabo la empresa adjudicataria del servicio. El objetivo es ganar en eficacia y eficiencia y, por tanto, conseguir un mejor servicio y una ciudad más limpia.

Incumplimientos "sustanciales"

Fruto del proceso de inspección, el Ayuntamiento ha podido comprobar durante el mes de junio incumplimientos “sustanciales, no justificados” y con “un impacto directo en la salubridad, la imagen del espacio público, la calidad del servicio y molestias a la ciudadanía”. Los cinco incumplimientos son:

Incumplimiento de la programación del servicio de barrido mecánico de aceras. De un total de 123 servicios programados, se dejaron de realizar 23, lo que representa un 18%.

Prestación defectuosa del servicio de mantenimiento de los contenedores, con un tiempo de reparación nulo o muy superior al indicado en el contrato. Se han detectado contenedores en mal estado por falta de tapa frontal o posterior y pedales en mal estado, entre otros problemas.

Incumplimiento de la programación del servicio de limpieza de manchas, grafitis y carteles. De un total de 125 servicios programados, se dejaron de realizar 72, lo que representa un 57%.

Incumplimiento de la programación del servicio de lavado de los contenedores de resto, orgánica, envases, papel y vidrio. De un total de 35 servicios programados, se dejaron de realizar 8, lo que representa un 23%.

Existencia de contenedores de recogida selectiva de envases y papel por encima de su capacidad y sin recoger durante más de 72 horas, sin causa justificada.

Refuerzo del control del contrato

El servicio de inspección del contrato de limpieza y recogida de residuos se reforzó el pasado mes de diciembre con un innovador software que permite hacer un seguimiento en tiempo real de las tareas que lleva a cabo la empresa adjudicataria del servicio, con el fin de confirmar que los trabajos se ajustan al plan de trabajo contratado. Este nuevo sistema tecnológico tiene como objetivos aportar datos fiables sobre el desarrollo del servicio; optimizar los recursos y mejorar la eficiencia operativa; y verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en el contrato de servicio.

Con esta herramienta, los inspectores municipales pueden registrar incidencias, comprobar la correcta ejecución de las rutas y generar informes automáticos que facilitarán la toma de decisiones. El sistema también permite identificar áreas de mejora y reforzar la transparencia en la gestión del servicio de limpieza y recogida.

Mejora del servicio

Los cambios en el servicio de inspección del servicio de limpieza y recogida se suman a otras mejoras que la Concejalía de Vía Pública ha introducido en los últimos años, como la ampliación del contrato; la reorganización del servicio con el despliegue de planes de limpieza como el Plan de Hojas y el Plan de Flores, el Plan de choque de limpieza de verano en los barrios, los planes de limpieza de los parques infantiles y de las áreas de higiene y esparcimiento para perros, o el Plan Barrio a Barrio, entre otros.

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Mejoras también con la ampliación de servicios, como la recogida de residuos puerta a puerta, el despliegue de nuevas islas emergentes o la compra de nueva maquinaria para la limpieza viaria.