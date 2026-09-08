El Ayuntamiento de Tarragona rescinde el contrato con la empresa de patinetes eléctricos por "reiterados incumplimientos"

El Ayuntamiento de Tarragona ha finalizado el contrato con la operadora del servicio de patinetes eléctricos compartidos tras evaluar el funcionamiento de un modelo que "no se ha consolidado en los términos esperados". Según el consistorio, han constatado "incumplimientos reiterados y significativos" de las condiciones del contrato y de las medidas correctoras por parte de la empresa.

Aseguran que estos incumplimientos tienen una incidencia directa en la seguridad vial y afectan también a la convivencia ciudadana y al uso ordenado del espacio público. "Después de estos años tenemos suficiente recorrido para valorar el servicio y la decisión se toma sobre hechos", ha dicho la concejala de Movilidad, Sonia Orts (PSC). Los actuales estacionamientos se reconvertirán para bicicletas o motocicletas.

El informe concluye que existe un incumplimiento reiterado y significativo de las condiciones del contrato, que las deficiencias detectadas tienen carácter estructural y que no se han implantado medidas correctoras eficaces. También señala una afectación directa a la seguridad vial y un impacto negativo sobre la convivencia ciudadana y el espacio público.

Falta de control

En concreto, se ha detectado una falta de control efectivo del estacionamiento de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), con vehículos fuera de las zonas habilitadas, ocupación de aceras, accesos y rampas, así como situaciones en las que se obstaculiza el paso, especialmente para las personas con movilidad reducida.

También se han constatado casos de circulación por espacios exclusivos para peatones y zonas prohibidas, incumplimientos de las normas básicas de circulación y del uso del casco, así como conductas inadecuadas asociadas especialmente al modelo de alquiler por minutos. Además, el porcentaje de infracciones entre los usuarios de los VMP de alquiler es superior al de los vehículos de titularidad privada, lo que evidencia déficits de control por parte del operador.

La retirada de los patinetes compartidos permitirá recuperar y reordenar los espacios de la vía pública que actualmente están destinados a su estacionamiento. El Ayuntamiento estudiará las características y necesidades de cada una de las ubicaciones, y los espacios se reconvertirán, según cada caso, en plazas de aparcamiento para motocicletas o en aparcamientos para bicicletas. "No eliminamos espacios de movilidad, sino que los reordenamos", ha destacado Orts.

Continúa la apuesta por la movilidad sostenible

Desde el consistorio señalan que la finalización del servicio compartido no afectará a los patinetes eléctricos particulares, ya que estos podrán seguir circulando por Tarragona de acuerdo con la normativa vigente. Al mismo tiempo, han afirmado que tampoco supone un cambio en la apuesta municipal por la movilidad sostenible. "El Ayuntamiento continuará trabajando para reforzar el transporte público, los desplazamientos a pie, el uso de la bicicleta, la red ciclista, la micromovilidad y otras alternativas al vehículo privado", han indicado.

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"La movilidad sostenible es mucho más que un servicio concreto de patinetes compartidos. Continuaremos trabajando para que Tarragona tenga alternativas de movilidad útiles, eficientes y seguras, pero también debemos ser capaces de evaluar los modelos que ponemos en marcha y tomar decisiones cuando no funcionan como se esperaba", ha concluido la edil.