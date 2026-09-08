Tarragona activará esta madrugada de miércoles la fase de alerta del plan por riesgo de inundaciones

La Concejalía de Protección Civil del Ayuntamiento de Tarragona activa la fase de alerta del Plan de Actuación Municipal por riesgo de inundaciones, de acuerdo con el comunicado emitido por el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), basado en las predicciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) y en las posibles afectaciones asociadas.

La fase de alerta se activará a partir de la madrugada de mañana, miércoles 9 de septiembre, ante la posibilidad de lluvias de intensidad. Los chubascos podrían ir acompañados de tormenta y, localmente, de granizo o piedra pequeña y fuertes rachas de viento.

Ante esta situación, se recuerda la importancia de adoptar medidas para garantizar la seguridad en todo momento y evitar acceder a espacios abiertos o inestables. El consistorio ha lanzado las siguientes precauciones:

Si está en casa

Antes de que lleguen las lluvias, revise el estado de tejados, bajantes y desagües, especialmente los de patios y terrazas, para asegurar que el agua pueda circular correctamente.

Infórmese de la previsión meteorológica y del estado de la red viaria para anticipar posibles incidencias.

Protéjase. Si entra agua en su vivienda, no baje a zonas inundables como sótanos o garajes. Suba a las plantas superiores y permanezca allí hasta que finalice el episodio.

Si está en el exterior

No cruce ramblas, torrentes, pasos subterráneos ni zonas inundables, ni a pie ni en vehículo.

Si se encuentra en una zona urbanizada, busque refugio en el interior de un edificio seguro y cierre bien puertas y ventanas.

Pueden producirse inundaciones debido al mal estado del mar y al fuerte oleaje, que puede afectar con violencia al litoral. Aunque no existan indicios aparentes de peligro, actúe con prudencia: el temporal marítimo puede arrastrarle con un golpe de mar.

No acceda a los puntos del litoral afectados por el fuerte oleaje ni a los lugares donde las olas rompan con intensidad. Respete los cierres de acceso a estas zonas; están ahí por su seguridad.

Si tiene que conducir

Consulte la previsión meteorológica y el estado de las carreteras. Si se anuncian lluvias intensas, evite desplazarse.

Si debe hacerlo de forma imprescindible, circule con mucha precaución, ya que puede encontrar obstáculos o acumulaciones de agua en la vía.

No cruce ramblas, torrentes, pasos subterráneos ni ninguna zona inundable con el vehículo. Los coches pueden flotar con poca altura de agua y ser arrastrados con facilidad.

Priorice las rutas principales y las autopistas, reduzca la velocidad y mantenga la distancia de seguridad.

Noticias relacionadas

Si realiza una actividad de ocio