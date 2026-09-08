Tarragona acoge la 47ª Lliga Catalana ACB con seis equipos y la reciente ampliación del Palau d'Esports Catalunya

Tarragona ya lo tiene todo preparado para acoger una nueva edición de la Lliga Catalana ACB. El Palau d'Esports Catalunya será, por cuarta vez, el escenario de esta competición que reúne a los mejores equipos del baloncesto catalán los próximos días 9, 10, 11 y 13 de septiembre, situando a la ciudad en el centro de la actividad deportiva coincidiendo con las fiestas de Santa Tecla. Esta será la primera edición de la liga ACB que se celebrará con las nuevas gradas instaladas en el Palau, las cuales permiten ampliar el aforo hasta un total de 4.210 localidades.

Los detalles de la competición se han presentado esta semana con la participación del concejal de Deportes y Turismo Deportivo de Tarragona, Mario Soler (PSC), quien destaca que "durante cuatro días, Tarragona será la capital catalana de la ACB. Esta cuarta edición en el Palau d'Esports consolida la ciudad como el epicentro del mejor baloncesto catalán antes del inicio de la temporada. El hecho de volver a recibir este gran evento no es casualidad: es el resultado de la calidad de las instalaciones deportivas municipales, el trabajo bien hecho, la gran afición, la colaboración entre administraciones y la apuesta de la Federación Catalana de Baloncesto".

Por su parte, el vicepresidente de la Federació Catalana de Bàsquet y presidente de la Representación Territorial de Tarragona, Joan Cortina, manifiesta que "estamos muy contentos de volver a Tarragona para celebrar nuestra liga más importante. Tarragona vuelve a apostar por el deporte, por el baloncesto y por sus valores. La Liga Catalana es un evento que cuenta con muchos espectadores y una gran afición; nos gusta mucho celebrarla en el increíble marco del Palau d'Esports Catalunya y nos encantaría seguir organizándola aquí".

"Desde la Diputació de Tarragona apoyamos el deporte, tanto el deporte base como los grandes torneos como la Liga Catalana de Baloncesto ACB, porque somos conscientes de que el deporte contribuye a una sociedad saludable, activa y participativa", ha subrayado el diputado Xavier Puig. Finalmente, la representante territorial del Deporte en el Camp de Tarragona, Estefania Serrano, ha recordado que "el Govern trabaja para que el deporte de alto nivel llegue a todo el territorio y la Liga Catalana ACB es un muy buen ejemplo de ello".

La 47.ª Liga Catalana ACB volverá a ofrecer un torneo del máximo nivel con la presencia de los equipos catalanes de la máxima categoría: Barça, Kids&Us Manresa, Asisa Joventut, MoraBanc Andorra, FIATC Girona e iLERNA Lleida. La competición repetirá la exitosa fórmula presentada en las temporadas anteriores: constará de una fase previa con dos grupos de tres equipos (Grupo 1: Kids&Us Manresa, Barça y MoraBanc Andorra / Grupo 2: Asisa Joventut, FIATC Girona e iLERNA Lleida), que se enfrentarán todos contra todos, a una sola vuelta, durante los días 9, 10 y 11 de septiembre.

Horarios de los partidos

Miércoles 9 de septiembre:

18:30 h: iLERNA Lleida – Asisa Joventut

21:00 h: MoraBanc Andorra – Kids&Us Manresa

Jueves 10 de septiembre:

18:30 h: FIATC Girona – iLERNA Lleida

21:00 h: Barça – MoraBanc Andorra

Viernes 11 de septiembre:

18:30 h: Asisa Joventut – FIATC Girona

21:00 h: Kids&Us Manresa – Barça

Los primeros clasificados accederán a la gran final, que se celebrará el domingo 13 de septiembre, a las 12:00 h. Todos los partidos podrán verse en directo por Televisió de Catalunya y la plataforma 3Cat.

Será la cuarta vez que el Palau d'Esports Catalunya acoja la Liga Catalana ACB y la quinta ocasión en que la competición se celebra en la ciudad de Tarragona, después de hacerlo en 1995, 2022, 2024 y 2025. Las entradas para asistir a los partidos continúan disponibles y pueden adquirirse a través del enlace de la página web municipal de Tarragona.

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La Liga Catalana ACB 2026 está organizada por la Federación Catalana de Baloncesto, con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona y el Departamento de Deportes de la Generalitat de Catalunya.