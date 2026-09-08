Un grupo de la Guardia Civil denuncia la cesión de partes del Port de Tarragona a Mossos

La asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado los “intentos” de cesión de espacios y dependencias de la comisaría de la policía portuaria de Tarragona a los Mossos d’Esquadra con la finalidad de instalar una base permanente de su policía marítima.

“Esta cesión supone el primer paso para desmantelar a la Guardia Civil en los puertos estatales y extender el modelo al Puerto de Barcelona”, ha señalado este martes en un comunicado JUCIL, que atribuye el traspaso a pactos políticos del Gobierno con los grupos independentistas para mantener su apoyo.

Con la cesión, que considera “carece de la motivación jurídica necesaria”, se pretende tirar adelante pese a un informe de 2024 de la Abogacía del Estado contrario al traspaso de espacios en el mismo recinto a la Unidad Regional de Medio Ambiente (URMA) de la policía autonómica, fundamentando que la unidad no poseía competencias en un puerto de interés general.

“Sin embargo, en 2026, tras cambios en los cargos políticos de la Generalitat y la Autoridad Portuaria, se intenta dar luz verde al establecimiento de la Policía Marítima autonómica bajo la premisa de acuerdos informales, obviando el criterio técnico y legal esgrimido con anterioridad”, sostiene el comunicado de JUCIL. A su juicio, la cesión de espacios en Tarragona es “el primer paso” de una estrategia para “satisfacer” a los Mossos d’Esquadra y a la Generalitat, que, según la asociación, pretenden extender el modelo al puerto de Barcelona.

JUCIL ha avanzado que solicitará las actas y resoluciones del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Tarragona y los informes jurídicos emitidos por la Abogacía del Estado para esclarecer los “giros de criterio” producidos entre 2024 y 2026. “Hoy es Tarragona, mañana será el Puerto de Barcelona y el progresivo desmantelamiento del cuerpo en esta región. Exigimos la paralización inmediata de esta cesión hasta que se demuestre la base legal y funcional de la propuesta”, asegura la asociación policial.

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Actualmente, el Port de Tarragona cuenta con la vigilancia de la policía portuaria y con una base permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, cuerpo que ostenta legalmente las competencias de custodia de costas, fronteras, puertos y aeropuertos, así como de la policía judicial en el mar.