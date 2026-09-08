Chartreuse dedica la botella conmemorativa de Santa Tecla 2026 a los 175 años de los Gegants Moros de Tarragona

La empresa comercializadora de la marca de licores Chartreuse ha anunciado que este año dedicará el diseño de la botella a los 175 años de los Gegants Moros de Tarragona. En el marco de las Fiestas de Santa Tecla, la marca francesa ha presentado la edición limitada y especial de una etiqueta diferente para la bebida alcohólica más tradicional de la fiesta mayor, que este año tendrá como protagonistas a los gegants de la ciudad. La empresa también ha anunciado un Barrilet especial, de color negro y con la imagen de otras entidades que este 2026 están de aniversario.

Cada año por Santa Tecla, Chartreuse comercializa una edición limitada de la versión TAU de su licor de hierbas, una combinación del chartreuse verde y amarillo que da como resultado una preparación para elaborar la tradicional 'Mamadeta', la bebida de las fiestas tarraconenses que incluye granizado de limón. Como sucede habitualmente, la empresa escoge una entidad del Seguici Popular o un elemento propio de las fiestas para que protagonice la imagen gráfica de la etiqueta, y este año le ha tocado el turno a los Gegants Moros.

Desde la marca francesa explican que el diseño quiere "remarcar la identidad de la ciudad y su fiesta mayor", y por ello la etiqueta estará ilustrada con una fotografía de las piezas, realizada por Xavi Ortiz, portador de la entidad. También llamados de la Ciutat, los Gegants Moros cumplen este año 175 años desde su creación, motivo por el cual también son la imagen del cartel de las fiestas. Además, sus portadores serán reconocidos con el título de Perpetuadors 2026, en el marco del acto de la Crida, el martes 15 de septiembre.

La edición especial de Chartreuse TAU de Santa Tecla celebra este año 26 años desde su primera aparición. En esta ocasión, se pondrán a la venta 2.000 botellas en total: 1.300 de chartreuse amarillo y 700 de chartreuse verde.

Un Barrilet diferente

En cambio, el Barrilet de Santa Tecla (el recipiente donde se sirve habitualmente la Mamadeta en los establecimientos de restauración) apuesta este año por una imagen inédita, con el negro como color protagonista y una ilustración en dorado. El diseño, obra del artista tarraconense Hugo Prades, tiene como eje central la catedral, símbolo de la ciudad, y la plaza de les Cols, espacio reservado a las actuaciones de las colles castelleres tarraconenses.

La composición incorpora también elementos de la cultura popular que celebran su aniversario, como los Grallers Els Tocaferro, el Ball de Serrallonga y la Cucafera. El conjunto "rinde homenaje a diversas entidades emblemáticas de Santa Tecla y pone en valor, a través del Barrilet, la riqueza del patrimonio cultural y asociativo de Tarragona", según la empresa.

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Con esta nueva edición del Chartreuse TAU y del Barrilet, la marca francesa quiere poner de manifiesto "que su presencia en la ciudad va mucho más allá de la dimensión comercial" para abarcar vínculos culturales y sociales, al igual que ha sucedido con otras ciudades que históricamente habían tenido una destilería del licor. "La complicidad con Tarragona, las entidades y la ciudadanía demuestra que la marca ya forma parte del alma de Santa Tecla", señalan desde Chartreuse.