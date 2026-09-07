Accidente
Tres heridos en una explosión en un laboratorio de la Facultad de Química de la URV en Tarragona
Bombers atribuye el accidente a "la manipulación de productos químicos", concretamente de ácido nítrico
La deflagración no ha provocado daños estructurales importantes pero la sala ha sido evacuada
Siete dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han activado este lunes por la mañana por una explosión en un laboratorio químico de Tarragona. Tres personas han resultado heridas, según las informaciones preliminares del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) por una deflagración de ádico nítrico, según ha podido confirmar EL PERIÓDICO.
El cuerpo de Bombers ha informado de una explosión en la facultad de Química, en el Campus Sescelades de la Universitat Rovira i Virgili (URV), ubicado en el barrio de Sant Pere i Sant Pau de la ciudad, concretamente en la calle Marcel·lí Domingo, 1.
El suceso ha tenido lugar en un laboratorio de prácticas por "la manipulación de productos químicos". El aviso se ha recibido a las 09:17 horas. La sala del laboratorio se ha evacuado y, por el momento, los servicios de emergencias impiden volver a acceder a ella, aunque no se han detectado grandes daños estructurales.
Además de las dotaciones de los Bombers, también se han activado 3 ambulancias del SEM para atender a tres personas heridas, así como un equipo conjunto.
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