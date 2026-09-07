Lista definitiva
Estas son las 42 colles que participarán en el 30è Concurs de Castells 2026 de Tarragona
El Rànquing Estrella, que tiene en cuenta los mejores castells logrados por cada colla, determina quién tiene derecho a participar, en función del nivel casteller
La tabla de puntuaciones del Concurs de Castells de Tarragona: cómo funciona y cuántos puntos vale cada estructura
Este lunes se ha dado a conocer la lista definitiva de las 42 colles castelleres que participarán en el 30è Concurs de Castells de Tarragona, el 27 de septiembre y el 3 y el 4 de octubre. El Ayuntamiento de Tarragona, organizador del evento bienal, lo ha hecho oficial mediante un comunicado, en el que ha explicado también que el sorteo de la ubicación de las colles en plaza durante las tres jornadas en la Tarraco Arena y en Torredembarra se llevará a cabo el próximo viernes, 11 de septiembre.
La lista de colles que tienen derecho a participar en el Concurs de Tarragona se decide a partir del Rànquing Estrella de la organización del certamen, en el que se tienen en cuenta las tres mejores construcciones de las cinco mejores diadas entre el 1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto del año del evento. De este modo, en esta edición se tomaban como referencia las actuaciones realizadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, con el objetivo de representar más fielmente el estado real de las colles en el momento de llegar al Concurs de Castells.
Finalmente, serán las mejores 42 colles las que participarán en el certamen de Tarragona, después de la renuncia de dos colles: en primer lugar, de los Minyons de Terrassa, que habían quedado en la 5.ª posición del ránquing y que nunca han participado en el certamen porque están en contra del formato de la competición; y, en segundo lugar, de los Castellers de Cornellà, al coincidir el Concurs con su fiesta mayor. Estas decisiones han comportado algunos cambios en la distribución inicial de las colles entre las tres jornadas.
Las tres jornadas
Estas 42 colles se repartirán de manera desigual en los tres días de Concurs. El primer día, el 27 de septiembre por la mañana, en una diada que se llevará a cabo en la plaça del Castell de Torredembarra, participarán las colles que ocupan los puestos del 32 al 44 del ránquing. Estas colles tienen, como techo casteller, estructuras de la gamma alta de 7, como el 5de7, el 7de7 o el 2de7; así como algún castell de la gamma bàsica de 8, como el 4de8.
El sábado 3 de octubre por la tarde, y ya en la Tarraco Arena Plaça (TAP), estarán las dieciocho colles de la 14 a la 31. Los mejores castells contabilizados para estas agrupaciones son de la gamma alta de 8, entre ellos: 2de8f, 7de8 y 5de8.
Finalmente, y en la jornada más esperada de todas, el domingo 4 de octubre estarán las 12 mejores colles castelleres del país (con la excepción de los Minyons de Terrassa), con un techo de castells de 9, de Gamma Extra y de 10 pisos. Estos, con toda probabilidad, serán los objetivos de esta jornada del Concurs, en la que se acabará decidiendo el ganador de la 30.ª edición del certamen.
El próximo viernes, 11 de septiembre, se llevará a cabo el sorteo público para decidir la ubicación en plaza de las colles durante las tres jornadas, así como el orden de actuación. Ambos elementos serán importantes a la hora de competir, especialmente durante el fin de semana del 3 y el 4 de octubre, por parte de las colles que aspiran a ganar el Concurs o a estar en el podio. El sorteo se llevará a cabo por la tarde en el Vendrell con un acto de homenaje a Pau Casals, presidente del primer jurado e impulsor del Concurs, ahora hace casi 100 años.
Las colles participantes
La lista definitiva de cada jornada es:
Domingo, 4 de octubre:
- Castellers de Vilafranca
- Colla Vella dels Xiquets de Valls
- Colla Joves Xiquets de Valls
- Colla Jove Xiquets de Tarragona
- Castellers de Sants
- Capgrossos de Mataró
- Moixiganguers d'Igualada
- Xiquets de Tarragona
- Castellers de la Vila de Gràcia
- Xiquets de Reus
- Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau
- Castellers de Barcelona
Sábado, 3 de octubre
- Castellers de Sabadell
- Marrecs de Salt
- Xics de Granollers
- Sagals d'Osona
- Nens del Vendrell
- Castellers de Lleida
- Castellers de Sant Cugat
- Bordegassos de Vilanova
- Xiquets del Serrallo
- Colla Castellera Jove de Barcelona
- Xicots de Vilafranca
- Castellers de Castelldefels
- Colla Jove de Castellers de Sitges
- Castellers d'Esplugues
- Castellers de Terrassa
- Tirallongues de Manresa
- Nois de la Torre
- Castellers de la Sagrada Família
Domingo, 27 de septiembre:
- Castellers d'Esparreguera
- Castellers de Sarrià
- Castellers de Badalona
- Castellers de Mollet
- Colla Castellera de Figueres
- Castellers de Berga
- Castellers del Poble Sec
- Esperxats de l'Estany
- Castellers de Caldes de Montbui
- Colla Castellera de l'Esquerra de l'Eixample
- Xiquets de Cambrils
- Castellers de Cerdanyola
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