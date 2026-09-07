Estas son las 42 colles que participarán en el 30è Concurs de Castells 2026 de Tarragona

Este lunes se ha dado a conocer la lista definitiva de las 42 colles castelleres que participarán en el 30è Concurs de Castells de Tarragona, el 27 de septiembre y el 3 y el 4 de octubre. El Ayuntamiento de Tarragona, organizador del evento bienal, lo ha hecho oficial mediante un comunicado, en el que ha explicado también que el sorteo de la ubicación de las colles en plaza durante las tres jornadas en la Tarraco Arena y en Torredembarra se llevará a cabo el próximo viernes, 11 de septiembre.

La lista de colles que tienen derecho a participar en el Concurs de Tarragona se decide a partir del Rànquing Estrella de la organización del certamen, en el que se tienen en cuenta las tres mejores construcciones de las cinco mejores diadas entre el 1 de septiembre del año anterior y el 31 de agosto del año del evento. De este modo, en esta edición se tomaban como referencia las actuaciones realizadas entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, con el objetivo de representar más fielmente el estado real de las colles en el momento de llegar al Concurs de Castells.

Finalmente, serán las mejores 42 colles las que participarán en el certamen de Tarragona, después de la renuncia de dos colles: en primer lugar, de los Minyons de Terrassa, que habían quedado en la 5.ª posición del ránquing y que nunca han participado en el certamen porque están en contra del formato de la competición; y, en segundo lugar, de los Castellers de Cornellà, al coincidir el Concurs con su fiesta mayor. Estas decisiones han comportado algunos cambios en la distribución inicial de las colles entre las tres jornadas.

Las tres jornadas

Estas 42 colles se repartirán de manera desigual en los tres días de Concurs. El primer día, el 27 de septiembre por la mañana, en una diada que se llevará a cabo en la plaça del Castell de Torredembarra, participarán las colles que ocupan los puestos del 32 al 44 del ránquing. Estas colles tienen, como techo casteller, estructuras de la gamma alta de 7, como el 5de7, el 7de7 o el 2de7; así como algún castell de la gamma bàsica de 8, como el 4de8.

El sábado 3 de octubre por la tarde, y ya en la Tarraco Arena Plaça (TAP), estarán las dieciocho colles de la 14 a la 31. Los mejores castells contabilizados para estas agrupaciones son de la gamma alta de 8, entre ellos: 2de8f, 7de8 y 5de8.

Finalmente, y en la jornada más esperada de todas, el domingo 4 de octubre estarán las 12 mejores colles castelleres del país (con la excepción de los Minyons de Terrassa), con un techo de castells de 9, de Gamma Extra y de 10 pisos. Estos, con toda probabilidad, serán los objetivos de esta jornada del Concurs, en la que se acabará decidiendo el ganador de la 30.ª edición del certamen.

El próximo viernes, 11 de septiembre, se llevará a cabo el sorteo público para decidir la ubicación en plaza de las colles durante las tres jornadas, así como el orden de actuación. Ambos elementos serán importantes a la hora de competir, especialmente durante el fin de semana del 3 y el 4 de octubre, por parte de las colles que aspiran a ganar el Concurs o a estar en el podio. El sorteo se llevará a cabo por la tarde en el Vendrell con un acto de homenaje a Pau Casals, presidente del primer jurado e impulsor del Concurs, ahora hace casi 100 años.

Las colles participantes

La lista definitiva de cada jornada es:

Domingo, 4 de octubre:

Castellers de Vilafranca

Colla Vella dels Xiquets de Valls

Colla Joves Xiquets de Valls

Colla Jove Xiquets de Tarragona

Castellers de Sants

Capgrossos de Mataró

Moixiganguers d'Igualada

Xiquets de Tarragona

Castellers de la Vila de Gràcia

Xiquets de Reus

Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau

Castellers de Barcelona

Sábado, 3 de octubre

Castellers de Sabadell

Marrecs de Salt

Xics de Granollers

Sagals d'Osona

Nens del Vendrell

Castellers de Lleida

Castellers de Sant Cugat

Bordegassos de Vilanova

Xiquets del Serrallo

Colla Castellera Jove de Barcelona

Xicots de Vilafranca

Castellers de Castelldefels

Colla Jove de Castellers de Sitges

Castellers d'Esplugues

Castellers de Terrassa

Tirallongues de Manresa

Nois de la Torre

Castellers de la Sagrada Família

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Domingo, 27 de septiembre: