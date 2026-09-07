El Govern impulsa la bioeconomía con la construcción de dos plantas de aprovechamiento de residuos orgánicos en Constantí y Monells

Nuevo impulso a la estrategia del Govern para impulsar la economía basada en el consumo de bioproductos y favorecer empresas que utilizan la bioeconomía y la reutilización de las deyecciones ganaderas. Este lunes se ha presentado en Constantí (Tarragonès) la nueva planta experimental de biogás que servirá para recuperar parte de los residuos orgánicos procedentes de las explotaciones ganaderas de la zona. Esta, junto a la planta proyectada en Monells (Baix Empordà), quiere promover la investigación sobre este sector y acercar Catalunya al objetivo de consumo del gas combustible de 2030.

Ambas plantas de biogás, la de Constantí y la Monells, forman parte de la hoja de ruta planteada por la Conselleria de Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat sobre la producción y el consumo, por parte de las mismas explotaciones ganaderas, de los productos generados a partir de residuos orgánicos. El objetivo gubernamental es llegar a producir hasta 2 terawatios (TW) anuales de biogás en cuatro años, lo que equivale al 7 % del consumo catalán de gas.

Dos nuevos centros

Este lunes, las instalaciones del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) de Mas Bové en Constantí han acogido la presentación de la planta experimental de biogás, que será a la vez productora y espacio para la investigación de esta tecnología. El centro será el primero de este tipo en el Estado gestionado por un instituto público de investigación y, al mismo tiempo, integrado en la actividad de una explotación ganadera.

El estudio tendrá, por tanto, un papel central en su funcionamiento, con el objetivo de mejorar tanto la producción de biogás como el aprovechamiento del agua. Además, la instalación permitirá desarrollar proyectos piloto que resultarían difíciles de implementar en una planta convencional. Así lo ha presentado Rosa Altisent, la directora general de Agricultura i Ramaderia.

El objetivo de la planta de Constantí es hacer investigación sobre esta tecnología que transforma las deyecciones ganaderas en biogás, fertilizantes y agua tratada, lo que permite transformar un residuo en energía y productos para el sector primario. El equipamiento se nutrirá de más de 5.200 toneladas anuales de materia orgánica procedentes de explotaciones de porcino y avícola cercanas, y la energía producida servirá tanto para estas granjas como para el funcionamiento de la propia planta.

El biogás producido tendrá un caudal anual de 96.000 normo metros cúbicos (Nm³), equivalente a 58.000 litros de gasóleo o a la energía consumida anualmente por unas 165 viviendas. "Es una planta pequeña, pero escalable", ha destacado August Bonmatí, responsable del programa de sostenibilidad en biosistemas del IRTA, centro que depende de la conselleria de Agricultura.

La tecnología experimental

El centro funcionará de la siguiente forma: la materia orgánica se mezclará en un tanque de alimentación que posteriormente se trasladará al digestor, el centro de la planta, donde se producirá un proceso natural en el que unas bacterias descomponen la materia y generan biogás y digestato, a una temperatura controlada de 37 °C. El biogás generado se conduce a una caldera para calentar una nave de la granja, y otra parte se destina a mantener la temperatura necesaria en el digestor.

Una vez generado el digestato, este pasa por un separador que lo divide en dos fracciones: una sólida y otra líquida. La fracción sólida se lleva al estercolero, donde recibe un tratamiento que permite transformarla en fertilizante orgánico; y la fracción líquida se almacena en una balsa cubierta y se somete a un proceso de decantación. Los sedimentos resultantes regresan al estercolero, mientras que el líquido continúa hasta un módulo de tratamiento en el que se convierte en agua apta para tareas de limpieza y riego.

"Al final del tratamiento tendremos tres productos: el biogás, el fertilizante orgánico y el agua recuperada", ha explicado Altisent, que ha valorado la tecnología como una herramienta "para generar energía renovable que permite seguir la estrategia de país y ser más autosuficientes en la reutilización orgánica". Este plan busca incrementar el número de instalaciones de estas características con el objetivo de "fomentar el uso y el consumo de bioproductos y reforzar el tejido productivo para favorecer a las empresas basadas en la bioeconomía".

Dentro de la estrategia del Govern

En esta estrategia también se ha activado la planta del IRTA en Monells, en la demarcación de Girona, con un funcionamiento más "tradicional" que la de Constantí, en palabras del director del centro, Josep Tuset. Allí se optó por utilizar una balsa ya existente y utilizada para los desechos orgánicos de las explotaciones ganaderas, taparla y convertirla en una fábrica de biogás de menor coste y autosuficiente. Ambos modelos son "compatibles y complementarios" para el IRTA, ya que permiten "gestionar los residuos y convertirlos en recursos muy valiosos para el sector", ha asegurado Tuset.

Así, de cara al año 2030, el objetivo es alcanzar una producción anual de 2 TW de biogás, lo que equivaldría a gestionar unos 4 millones de toneladas de deyecciones ganaderas y permitiría alcanzar el 7 % del gas que se consume en Catalunya. Asimismo, también se pretende impulsar la gestión del digestato con el fin de aumentar la producción propia de fertilizantes y reducir así las importaciones, especialmente en un contexto en el que su precio se ha incrementado considerablemente debido a la situación geopolítica internacional.

Noticias relacionadas

Para impulsar la construcción de plantas a escala industrial, el Govern publicó en 2024 una convocatoria dotada con 46 millones de euros para conceder subvenciones. La convocatoria recibió propuestas de proyectos valorados en 61 millones de euros. Este año se ha realizado una nueva convocatoria, por valor de 25 millones de euros, que "prioriza el arraigo al territorio y el equilibrio con el sector agrario", ha explicado Altisent, por lo que la convocatoria incorpora tres criterios: priorizar las instalaciones promovidas por asociaciones de ganaderos, limitar su capacidad a un máximo de 150.000 toneladas de materia orgánica al año y establecer que esta proceda de un radio máximo de 35 kilómetros.