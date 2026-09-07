El cambio climático también afecta al mundo casteller: las diades cambian de horario y las colles se adaptan a las altas temperaturas

Las altas temperaturas se han convertido en un nuevo reto para el mundo casteller. Los episodios de calor extremo son cada vez más habituales y han abierto un debate sobre si las diades deben adaptar sus horarios y condiciones para proteger tanto a castellers como a público. En los últimos años, algunas colles y ayuntamientos ya han comenzado a tomar medidas, pero los expertos advierten de que el cambio climático obliga a ir más allá y a replantear cómo y cuándo se hacen castells, ya que afecta directamente a la seguridad de los castells.

Desde hace tres veranos, un equipo de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, desde su Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller, intenta poner cifras a este fenómeno y ha medido el calor en algunas de las plazas castelleres más importantes del verano. Òscar Saladié, profesor del Departament de Geografia de la URV y uno de los responsables del estudio, reconoce que tres años son pocos para extraer conclusiones, pero advierte: "El cambio climático, con las altas temperaturas, está provocando condiciones meteorológicas más desfavorables para hacer castells, sobre todo en verano y en las horas centrales del día. Hay que tomar medidas".

Saladié y su equipo han medido principalmente las temperaturas de las diades de Sant Joan en Valls (24 de junio), la Mare de Déu d'Agost en La Bisbal del Penedès (15 de agosto), Sant Magí en Tarragona (19 de agosto) y Sant Fèlix en Vilafranca del Penedès (30 de agosto). En general, las temperaturas registradas indican entre 33 y 35 °C en estas diades, tres de las cuales se desarrollan al mediodía y, a menudo, a pleno sol. El mayor problema llega con la combinación de la alta temperatura y la humedad, especialmente elevada en Tarragona: "Con humedades del 60 %, como las que hay cerca del mar, la sensación térmica es de cerca de 40 grados, esto es una auténtica caldera, un horno. El público acaba marchándose a media diada".

Desde la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC), entidad que agrupa a más de 100 colles nacionales e internacionales, hace años que trabajan en este sentido, con recomendaciones explícitas a las colles y los ayuntamientos, tanto para los castellers como a la hora de organizar diades. La doctora Silvia Simó es responsable del equipo de Salut de la CCCC y advierte de que la entidad "puede regular pocas cosas, más allá de la obligatoriedad del casco casteller", pero sí que generan consejos internos y en las redes: "Poner agua a disposición del público y de los castellers, reducir el consumo de alcohol porque reduce la hidratación, así como las comidas copiosas que pueden provocar un golpe de calor".

Ante un escenario en el que las temperaturas son cada vez más altas, muchas colles y miembros han reclamado cambios estructurales, como replantear el día de las actuaciones, adelantar los horarios o directamente trasladarlas a la tarde. Una posición que también recomiendan tanto la CCCC como Saladié, aunque advierten de que el debate no es tan fácil: "Muchas veces las diades forman parte de la fiesta mayor y, como tal, hay otros actos antes y después; los castells también tienen que encajar dentro de los calendarios", señala el profesor. La doctora, además, corrobora cuál es la mejor hora para las diades: "Hacer castells a partir de las 18:30 horas es mucho más recomendable porque no hace tanto calor y porque el sol ya ha bajado mucho".

Las medidas tomadas hasta ahora

Aun así, algunas colles y algunas diades ya han comenzado a aplicar cambios decididos en esta línea. La primera actuación castellera en hacerlo fue la Festa Major del Quadre, en Torredembarra, cuando en 2022 comenzó media hora más tarde, por la tarde, para evitar el intenso calor de mediados de julio. Llorenç del Penedès (Baix Penedès) aprovechó un cambio de ubicación, en 2023, para trasladar la diada de la mañana a la tarde, un cambio similar al que protagonizó La Bisbal del Penedès en 2024, una de las diades más importantes del calendario casteller.

En 2023, también la diada de Les Santes de Mataró se vio obligada a pasar del domingo por la mañana al sábado por la tarde debido a la coincidencia con unas elecciones generales, un cambio bien valorado y que se ha mantenido en ediciones posteriores, cambiando mínimamente la hora de inicio para adaptarlo a la fiesta mayor, pero fijando una hora de finalización. Más recientemente, este año, la gran diada de Sant Joan a Valls, con categoría de Gamma Extra, también se inició a las 12:00 horas, en lugar de las 13:00 h.

Por su parte, algunas colles también han comenzado a adaptar su propio funcionamiento con cambios puntuales que, de momento, están dando resultado: la fruta fresca ha pasado a formar parte de las diades al mismo nivel que las botellas de agua, y se reparte entre castell y castell. O bien la solución que han encontrado los Castellers de Sants, que desde el pasado mes de junio llevan un pulverizador de agua y rocían a sus castellers durante la diada.

Con todo, los expertos advierten de que el mundo casteller no puede quedarse sin compartir el debate y piden iniciar cambios estructurales. "El cambio climático no nos dice que las condiciones serán peores el próximo año, pero nos avisa de que será más probable que lo sean. Será una situación cada vez más adversa para los castells y, por tanto, deberían tomarse medidas preventivas; cuanto más calor haga, más golpes de calor sufriremos entre los castellers", reclama Saladié.

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Por su parte, Simó explica que la exposición durante muchas horas a altas temperaturas provoca "rápidas deshidrataciones, mareos, dificultades de concentración y más probabilidades de sufrir fasciculaciones musculares" y que, por tanto, las condiciones para hacer castells sean mucho peores. La doctora ya refiere algunos casos, en castells de altísima exigencia física, en los que ha habido desmayos y golpes de calor, sobre todo entre los castellers de la base, bajo el folre y las manilles. "En castells grandes, en castells límite, sean colles grandes o pequeñas, es obvio que, cuanto más calor haga, más probable es que se produzca una caída", advierte Simó.