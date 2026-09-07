Un accidente con dos heridos corta temporalmente la AP-7 en l'Aldea (Tarragona) en sentido sur

El accidente de un vehículo a primera hora de este lunes, 7 de septiembre, ha cortado temporalmente el tráfico de la autopista AP-7 a la altura de l'Aldea (Baix Ebre) en sentido sur. Dos personas han resultado heridas y han requerido de traslado al hospital por parte del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Hasta cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat se han activado con el aviso (06:01 horas) de un accidente en el kilómetro 316,2 de la autopista en el término municipal de l'Aldea. Según ha informado el cuerpo, un vehículo había salido de la vía y había quedado volcado al lado del arcén, en sentido Castelló.

En el coche viajaban dos personas que han resultado heridas y que han sido evacuadas por el SEM a un hospital cercano.

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El accidente y las tareas de reparación han obligado al corte temporal de la autopista en este punto, entre los puntos kilométricos 316.2 y 316. El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado del corte total de la vía, aunque horas más tarde se ha podido retomar la normalidad en la circulación. Actualmente, el SCT no informa de ninguna retención de tráfico en ese punto.