La tabla de puntuaciones del Concurs de Castells de Tarragona: cómo funciona y cuántos puntos vale cada estructura

El Concurs de Castells de Tarragona es la única diada del año en la que cada castell tiene una puntuación. A diferencia del resto de la temporada, el ganador no se decide únicamente por la propia superación, sino por la suma de los puntos que otorga la tabla oficial. Cómo funciona este sistema, qué castells valen más y por qué su valoración genera debate son algunas de las claves para entender una competición bienal que combina técnica, estrategia y reglamento.

La tabla de puntuaciones del Concurs, elaborada por la organización y basada, en buena parte, en los criterios consolidados en concursos anteriores, recoge 47 estructuras diferentes que se pueden ver en cualquiera de las tres jornadas del certamen: el 27 de septiembre y el 3 y 4 de octubre. Los castells se organizan en siete grupos según su tipología y se clasifican también por el número de castellers en cada piso: 2, 3, 4, 5, 7, 9 y el pilar (1). Además, muchas de estas estructuras presentan variantes que también tienen una puntuación específica, como los castells amb l'agulla (es decir, con un pilar en el interior) o los aixecats per sota.

Tabla de puntuaciones del Concurs de Castells de Tarragona 2026

La nomenclatura de los castells también determina la abreviatura con la que aparecen en la tabla de puntuaciones. Así, el 3 de 7 se escribe 3de7, el 5 de 9 amb folre es 5de9f y el pilar de 8 amb folre i manilles se representa como Pde8fm. Las variantes se identifican con letras añadidas al final de la abreviatura: a indica amb l'agulla, s significa aixecat per sota, sf corresponde a sense folre y sm, a sense manilles.

Las Normas Básicas y el Protocol de Plaça redactados por la organización son de obligado cumplimiento para todas las colles participantes y establecen una extensa normativa para regular todo lo que sucede durante las tres jornadas del Concurs de Castells. El incumplimiento de alguno de los puntos o de las indicaciones de la organización puede comportar sanciones sobre el premio económico del certamen o la retirada de la participación de la colla.

¿Cómo se cuentan las puntuaciones en el Concurs?

La normativa del Concurs establece que cada colla dispone de cinco rondas para intentar castells, aunque no es obligatorio agotarlas. Una vez finalizada la actuación, solo se contabilizan los tres mejores resultados, con un máximo de dos castells cargados. Las estructuras con menor puntuación quedan descartadas. El reglamento también impide repetir un mismo castell o dos estructuras con la misma base: esto significa que una colla no puede hacer, por ejemplo, un 3 de 7 y un 3 de 8, pero sí combinar el 3 de 7 con un 4 de 7 o un 2 de 7.

Al final de cada jornada, el jurado suma los puntos de los tres castells que más han puntuado de cada colla para elaborar la clasificación provisional. La clasificación definitiva se conocerá una vez concluya la jornada del 4 de octubre, cuando finalice el Concurs. En caso de empate, la normativa prevé diversos criterios de desempate y posibles penalizaciones por infracciones técnicas, como una colocación incorrecta del pom de dalt o exceder el tiempo máximo de ejecución. Si después de aplicar todos los criterios la igualdad se mantiene, el reglamento contempla la posibilidad de un ex aequo.

¿Por qué la tabla genera tanto debate?

Precisamente, esta tabla es uno de los elementos que genera más debate en cada edición del Concurs. Cada colla acostumbra a destacar en determinadas estructuras y, por ello, es habitual que defienda una valoración más alta de los castells que domina. La tabla, sin embargo, no solo sirve para repartir puntos: también establece una jerarquía de dificultad, de modo que, en términos generales, los castells con una puntuación más elevada son considerados los más exigentes.

Es precisamente en esta jerarquización donde se abre la discusión. Asignar el valor de un castell implica ponderar múltiples factores: la complejidad técnica, el equilibrio, el volumen de castellers necesarios tanto para ejecutarlo como para ensayarlo, la frecuencia con la que se descarga e incluso si se trata de una estructura habitual o excepcional dentro del panorama casteller. Convertir todas estas variables en una única cifra es, inevitablemente, objeto de debate.

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Para las colles que aspiran al podio o al trofeo en alguna de las jornadas, esta tabla es mucho más que una referencia: condiciona la estrategia. Saber qué castells aportan más puntos permite planificar la actuación y decidir qué estructuras pueden acercarlas a la victoria. Por ello, las últimas semanas antes del Concurs son también un duelo táctico. Muchas colles intensifican los ensayos y trabajan en secreto castells que todavía no han mostrado en público, con el objetivo de llegar a Tarragona con una auténtica arma secreta y sorprender a los rivales.