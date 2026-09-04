Santa Bàrbara (Tarragona) decreta dos días de luto por la muerte del bebé de 18 meses

La localización de un bebé de 18 meses muerto en una casa de Santa Bàrbara (Montsià), al sur de Tarragona, y la detención en València de sus padres ha consternado al pueblo al tratarse de "un desenlace que nadie podía esperar", según explica el alcalde del municipio, Josep Lluís Gimeno. El Ayuntamiento de Santa Bàrbara ha decretado dos días de luto, hoy y mañana, y guardará un minuto de silencio por este trágico suceso.

"Hemos pasado de la angustia a la indignación y ahora estamos en fase de recuperación", apunta el alcalde en relación con el estado de ánimo en el que se encuentra el pueblo. "El inmueble donde vivían es de su propiedad y aparentemente es estándar, normal, pero por dentro estaba en un estado totalmente deplorable e insalubre. No sé cómo pudieron acumular tanta basura y maltratar a los animales", señala Gimeno.

Los Mossos d’Esquadra encontraron el jueves los restos del bebé que buscaban desde el pasado fin de semana en la vivienda donde residía la familia, después de que el abuelo denunciara su desaparición. En esa misma casa rescataron, entre el viernes y el sábado, 28 perros desnutridos y en pésimas condiciones de higiene y hallaron otros muertos.

Padres detenidos por homicidio

Los padres del bebé fueron detenidos el miércoles por la mañana por la Policía Nacional en la estación del Norte de València, acusados de un delito de homicidio, y ayer pasaron a disposición de la plaza 2 del tribunal de instancia de Amposta (Tarragona), donde prestaron declaración.

La policía trasladó después a la pareja a la casa que estaba siendo inspeccionada y donde finalmente fueron hallados "restos humanos compatibles con la búsqueda" del bebé, según detalla el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Ambos continúan detenidos y la causa está bajo secreto.

La pareja, que tenía cuatro hijos -el bebé y otras tres niñas-, residía desde 2019 en Santa Bàrbara, adonde llegaron procedentes de Castellón. "La madre es del pueblo y el padre es valenciano", comenta el alcalde. La familia estaba integrada en el municipio, incluso fue recibida en el Ayuntamiento porque el bebé fue el primero que nació allí en 2025.

"La madre llevaba a los niños al colegio, iba a comprar al supermercado, salía por la calle e incluso participó con las niñas en una carroza de las pasadas fiestas mayores. En cambio, el padre apenas interactuaba con la gente", dice Gimeno.

Seguimiento de los servicios sociales

Los servicios sociales del Consell Comarcal del Montsià hacían seguimiento de la familia y, según el alcalde, ya se habían realizado actuaciones previas relacionadas con los animales que había en la vivienda. La casa está ubicada en la calle Major, muy cerca de la plaza mayor y el Ayuntamiento. "No me imaginaba que en esa casa hubiese tantos perros porque nunca se escuchaban ladridos, pero es verdad que desprendía mal olor hacia la calle", cuenta un vecino.

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"Nos ha cogido por sorpresa, parecía una familia normal. Estamos muy conmocionados por lo sucedido. Es terrorífico", apunta a EFE otra vecina que prefiere mantener el anonimato. El tribunal de instancia de Amposta practicará hoy nuevas diligencias y determinará si envía a los padres del bebé a prisión o los deja en libertad con medidas cautelares.