Acusación
Parlon respeta la causa contra dos mossos en Tarragona, aunque no está "totalmente de acuerdo"
La consellera ha indicado que la Generalitat aportará todo lo que sea necesario para aclarar la situación de los dos agentes
Dos mossos, a un paso de ir a juicio por abatir a tiros al 'pistolero de Tarragona' que hirió a cuatro personas en 2021
La consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha afirmado que desde el Departamento no pueden entrar a valorar la decisión de un juez de Reus (Tarragona) de procesar a dos agentes del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d'Esquadra por disparar al 'pistolero de Tarragona' en diciembre de 2021: "Respetamos las decisiones judiciales, pero no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo".
Lo ha dicho en rueda de prensa este viernes en el marco de la presentación de la campaña de concienciación de cara a posibles episodios de lluvias intensas que pueden producirse este otoño.
Parlon ha indicado que el Departamento aportará todo lo que sea necesario para aclarar la situación, y que una vez lo hayan llevado a cabo podrán entrar a valorar la decisión judicial.
El juez ve una actuación "desproporcionada"
Un juez de Reus procesó este miércoles a dos de los agentes de la unidad de élite de los Mossos que participaron en la actuación, que tilda de "descontrolada y desproporcionada".
El magistrado considera que, si bien la actitud del 'pistolero' era indudablemente hostil, hay indicios para considerar que la actuación tuvo una finalidad que pudo ir más allá de neutralizarlo: "la de acribillar su integridad física, originándole graves lesiones medulares que derivaron en la pérdida de prácticamente toda la movilidad de su cuerpo".
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