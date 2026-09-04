Seguridad vial
La Guardia Urbana de Tarragona intensifica los controles del cinturón, casco y sistemas infantiles
La campaña, coordinada por el Servei Català de Trànsit, incluirá controles estáticos y dinámicos del 7 al 13 de septiembre
La Guàrdia Urbana de Tarragona participará, del 7 al 13 de septiembre de 2026, en una nueva campaña coordinada por el Servei Català de Trànsit (SCT) destinada a controlar y vigilar el uso de los sistemas de seguridad pasiva, como el cinturón de seguridad, los sistemas de retención infantil y el casco.
Durante estos días, la policía tarraconense llevará a cabo controles estáticos y dinámicos en toda la ciudad, con la participación tanto de agentes uniformados como de agentes de paisano.
El objetivo de esta acción preventiva es reducir el número de víctimas en accidentes de tráfico y minimizar sus consecuencias físicas. También se pretende recordar la importancia de utilizar correctamente los dispositivos de seguridad pasiva y verificar su cumplimiento por parte de conductores, acompañantes y ocupantes de los asientos traseros, así como el uso adecuado de los sistemas de retención infantil.
La participación de la Guàrdia Urbana en estas campañas se enmarca en su compromiso con la seguridad vial, la prevención de la siniestralidad y la promoción de una movilidad más segura para toda la ciudadanía.
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